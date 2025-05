Netflix prépare une série autour du prochain Dan Brown

Dans Le Secret des secrets, traduit de l'anglais par Dominique Defert et Carole Delporte, Langdon se retrouve à Prague aux côtés de Katherine Solomon, experte en noétique et nouvelle compagne. Lors d’une conférence sur la conscience humaine, un meurtre brutal et la disparition de Katherine lancent le professeur dans une traque internationale. De Prague à New York, il affronte une entité mythique et tente de retrouver un manuscrit révolutionnaire aux implications scientifiques et spirituelles majeures.

Ce sixième tome des aventures de Langdon, que Dan Brown qualifie comme son roman « le plus complexe et ambitieux », s’inscrit dans la lignée des récits mêlant ésotérisme, science et thriller.

L’adaptation du Secret des secrets s’inscrit dans une stratégie plus large de Netflix visant à transformer des succès littéraires en séries à fort potentiel, à l’instar de Bridgerton, adapté des romans de Julia Quinn (J'ai Lu) traduits par Cécile Desthuilliers, ou du Jeu de la dame, adapté du roman de Walter Tevis (Gallmeister) et traduit par Jacques Mailhos. Les précédentes adaptations cinématographiques des romans de Dan Brown ont engrangé plus de 2,2 milliards $ au box-office mondial.

Malgré l’échec relatif de The Lost Symbol sur le petit écran (une seule saison), le retour de Langdon sous une nouvelle forme pourrait relancer la saga, dans un format plus propice à l’exploration de récits complexes.

La production de la série est déjà lancée, mais le casting reste encore inconnu. L’identité du comédien qui incarnera Robert Langdon est donc très attendue, alors que Netflix mise sur cette adaptation pour séduire un public amateur de thrillers ésotériques et d’aventures intellectuelles à travers le monde.

Crédits photo : John-Mark Smith / Pexels

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com