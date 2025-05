Deux lauréats pour le Prix littéraire de la Région Sud 2025

Cette année, le prix souffle sa 21e bougie. Comme toujours, les quelque 1000 lycéens et apprentis constituant le jury ont voté en faveur d’un roman et d’une bande dessinée. Sont sortis vainqueurs les ouvrages de Lilia Hassaine (Panorama, Gallimard) et Grégory Panaccione (La petite lumière, Mirages).

Une contre-utopie déjà primée

Dans son roman, Lilia Hassaine entraîne son lecteur dans une société où le mal semble avoir disparu… ou presque. Hélène, ancienne commissaire de police, est rappelée pour enquêter sur la disparition d’une famille, un couple et leur enfant, Milo. Un an plus tôt, dans un quartier sans histoire, ils se sont volatilisés. À mesure qu’elle remonte la piste, interroge les derniers témoins et explore les zones d’ombre de ce monde prétendument apaisé, Hélène voit ses repères vaciller.

Dans ce monde qui a basculé à l’ère de la Transparence, chacun vit sous le regard constant de l’autre, dans une communauté apparemment pacifiée, purgée de toute violence. Pourtant, au fil de son enquête, Hélène met au jour une vérité troublante, bien plus vaste qu’un simple fait divers : celle d’un malaise collectif, d’un système fondé sur l’illusion de la vertu.

Cet ouvrage a déjà obtenu de nombreuses distinctions littéraires : le Prix Renaudot des Lycéens 2023, le Prix A livre ou verre 2024, ou encore le Prix “Les Visionnaires” 2024. Il succède à Sandrine Collette et son ouvrage On était des loups (2022, éditions JC Lattès), lauréate de l'édition 2024.

Une adaptation en BD

À ses côtés, un autre lauréat, cette fois-ci du côté de la bande dessinée. Avec La petite lumière, Grégory Panaccione s’empare du roman éponyme d’Antonio Moresco (trad. Laurent Lombard, Verdier Editions) pour en livrer une adaptation graphique.

Le récit suit un homme vieillissant, retiré dans un hameau déserté, loin de tout, décidé à disparaître du monde. Reclus volontaire, il s’enfonce dans une solitude qu’il croit absolue, jusqu’à ce qu’une étrange petite lumière, aperçue chaque soir, vienne fissurer son isolement.

Cette adaptation prend la suite de Toutes les morts de Laïla Starr (éditions Urban), de Ram V et Filipe Andrade, bande dessinée lauréate du titre en 2024.

Mobiliser tout un territoire

Créé en 2005, le Prix littéraire des lycéens et apprentis de la région Sud invite chaque année 28 lycées et centres de formation à s’engager dans une aventure collective autour du livre. Chaque établissement peut inscrire une classe entière ou constituer un groupe de 30 à 40 élèves, réunis autour d’une sélection d’ouvrages contemporains.

Chaque année, une cérémonie de remise des prix clôt l'événement. Les élèves présentent aux auteurs de la sélection les créations artistiques ou critiques qu’ils ont imaginées en écho aux lectures.

Porté par une volonté affirmée de s’inscrire durablement dans le tissu culturel local, le Prix favorise l’implication directe des libraires et bibliothécaires du territoire. Chaque établissement scolaire participant est ainsi associé à une ou deux librairies, selon qu’elles soient généralistes ou spécialisées, ainsi qu’à une bibliothèque municipale.

