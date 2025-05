Pour des lieux culturels sensibles aux troubles du neurodéveloppement

Un guide pratique, développé par le ministère de la Culture, entend participer à une amélioration de l’accueil, dans tous les établissements culturels, des personnes présentant des troubles du neurodéveloppement (TND).

Le document compte, dans cette catégorie, le Trouble du Spectre de l'Autisme (TSA), le Trouble Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH), le Trouble du Développement Intellectuel (TDI), ainsi que les Troubles DYS (la Dyslexie et la Dysorthographie, la Dyscalculie, les « Dysphasies », la Dyspraxie et la Dysgraphie).

« Faciliter l’accès à l’offre culturelle pour les personnes avec TND est un devoir. C’est aussi une démarche d’ouverture qui contribue à l’inclusion de toutes les citoyennes et de tous les citoyens », souligne la ministre de la Culture dans la préface du guide.

« En rendant les lieux de culture accessibles aux personnes avec un trouble du neurodéveloppement, nous rendons la société plus solidaire et participons à développer la tolérance et le respect de la différence », renchérit pour sa part Étienne Pot, délégué interministériel à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement.

Outre un rappel des différents TND et de leurs particularités, le guide s'ouvre sur des informations relatives aux structures ressources, qui permettront aux professionnels de la culture de se renseigner, voire de se former à un accueil le plus adapté possible, ou encore de communiquer sur leurs propositions. Ainsi, le guide ne se suffit pas à lui-même, mais permet plutôt d'amorcer des démarches, ou de les étoffer.

Accueillir et accompagner

Institutions et établissements culturels ont tout intérêt à travailler l'accessibilité des bâtiments, des collections et des activités : « Favoriser l’accessibilité améliore concrètement l’expérience de tous les publics, au-delà du handicap, et développe le partage et le vivre ensemble », rappelle le guide du ministère de la Culture.

L'idéal est d'inscrire l'accessibilité dans le projet d'établissement, afin d'impliquer d'emblée tout le personnel et tous les services, puisque chacun d'entre eux sera concerné par le sujet. Lorsque cela est possible, la désignation d'un référent handicap sera le meilleur moyen d'instaurer un suivi de la question — en ménageant du temps pour cette tâche, évidemment.

Le guide, dans son déroulé, suit le parcours du public, en rappelant de grandes étapes dans l'accueil des personnes présentant des troubles du neurodéveloppement. Au préalable, il sera ainsi nécessaire de les renseigner et de communiquer avec elles, afin de limiter « l'autocensure » ou l'anxiété liée à une potentielle visite. Certaines règles de rédaction sont rappelées, à respecter au sein de la communication.

L'accueil dans l'établissement, l'orientation et l'accompagnement du public dans la découverte des lieux culturels est évidemment au centre de la démarche d'accessibilité. Pour les bibliothèques spécifiquement, le guide invite à utiliser une signalétique claire et des pictogrammes pour l'orientation, et à prévoir des séances individuelles ou en petits groupes pour les animations de médiation.

Des collections et des espaces adaptés

Du côté des établissements de lecture publique toujours, le guide s'arrête sur les collections adaptées et accessibles aux publics avec TND, en passant en revue différentes catégories. Albums tactiles et en relief, bandes dessinées et mangas, ouvrages numériques accessibles et paramétrables ou encore livres courts sont des ressources appréciées.

Ordinateurs et tablettes, dotées de logiciels adéquats, sont des portes d'entrée vers la lecture, l'écoute ou le visionnage d'œuvres en ligne.

En matière de mobilier, une certaine diversité des assises est de mise, des fauteuils aux grands coussins de sol en passant par les chaises plus conventionnelles. Lumières tamisées, casques antibruit à disposition, séparateurs de bureaux sont les bienvenus, afin de créer des ambiances propices à la concentration.

À LIRE - Décrire les images, un casse-tête au service du livre accessible

Certaines plages horaires peuvent même être définies comme « calmes », afin de proposer des temps où les lumières sont moindres, le silence de mise et les conversations menées à voix basse... Comme indiqué, ces actions ne bénéficient pas seulement aux publics avec troubles du neurodéveloppement, mais aussi à d'autres usagers.

Le document complet est accessible ci-dessous ou à cette adresse.

Photographie : Médiathèque Entre Dore et Allier, Lezoux (illustration, charlotte HENARD, CC BY-SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com