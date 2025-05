Pennac, l’ancien cancre qui redonne foi en l’école

Une carrière telle que nous la connaissons, et cette fameuse phrase qui va le plonger dans les souvenirs les plus sombres de son enfance à l’école :

« Tu crois qu’il s’en sortira un jour ? »

Une phrase qui lui explose au visage et le projette brutalement à cette époque où il n’était qu’un écolier – mais pas n’importe lequel : le dernier de la classe. Plus généralement désigné sous un mot terrible : le cancre. Une image, une posture, et même une identité qui va lui coller à la peau.

Sans avoir vécu cette expérience soi-même, on est pourtant happé par cet enfant livré à lui-même, soucieux de correspondre à ce qu’on attend d’un cancre : être ignorant, « ne pas être fait pour ça », pour éviter de renvoyer l’échec à ses professeurs. Car, bien sûr, le problème, c’est l’élève… jamais l’autorité. Pennac en parle d’autant mieux qu’il a vécu l’autre côté du miroir : dans sa carrière, lui aussi a été confronté à cette déception, à cet aveu de faiblesse.

Il évoque ainsi : « Trois visages du fond de la classe, en terminale. Ils ont quelques dizaines de points à rattraper au bac de français, mais restent parfaitement étanches à ce que je leur dis de Camus. Présents à tous les cours, mais complètement ailleurs. »

Ces trois élèves ne sont pas les seuls. Pour donner à cette figure une dimension plus concrète, Pennac nous décrit Maximilien, Jules, ou encore Nicole, première de la classe, à qui l’on écrit simplement “Merci” sur le bulletin. Mais elle aussi, à sa manière, vit sous pression – celle de finir deuxième, et pas première.

Avec beaucoup de justesse, Daniel Pennac nous décrit l’engrenage dans lequel se retrouve le cancre. Une mécanique implacable, une relation figée entre l’élève et ses professeurs, à l’exception de celui ou de ceux qui changent tout. Ce fut son cas. Et l’on assiste alors à « la métamorphose du cancre en professeur » (p. 94).

Après avoir détesté, subi, parfois trop intériorisé son rôle de cancre, il devient à son tour professeur des écoles. Mais pas n’importe lequel : professeur de français, lui qui avait mis bien plus de temps que les autres à apprendre la lettre... A.

C’est alors dans un jeu de miroir que Daniel Pennac affronte ses propres démons et, par extension, ceux des élèves, du plus mauvais au meilleur. Mais aussi, et surtout, ceux des professeurs. Il introduit un dialogue intérieur, qui revient à deux reprises, et surtout pour conclure le livre. Par ce procédé, Pennac semble se juger lui-même, lui qui est devenu professeur et écrivain, lui-même ancien cancre, appelé à faire, à son tour, la distinction entre l’ignorance et le savoir. Savoir que « ce n’est pas pour lui, ça », ne veut rien dire.

Il conclut par une magnifique leçon de vie. Ce qui fonctionne, ce qui triomphe toujours, ce qui sauve : c’est l’amour.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com