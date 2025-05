Exit les librairies, Seasons de Morgane Moncomble débarque en pop-up à Paris

Elle a vendu 503.846 exemplaires en 2024. Les quatre tomes de sa saga ont généré, à eux seuls, 8,13 millions d’euros. Les chiffres d’Edistat en disent long sur l’influence de Morgane Moncomble et son impact sur le secteur de la romance, et de la new romance plus précisément.

Véritable autrice best-seller, elle a révolutionné les codes du genre et s’est constitué une communauté de lecteurs et lectrices au-delà des librairies. Sur ses réseaux sociaux, Tik Tok et Instagram, elle cumule 306.000 abonnés : une belle vitrine pour son activité artistique, dont elle s’est servie pour faire la promotion de sa saga Seasons, éditée chez Hugo Roman.

Et ça a fonctionné. Un automne pour te pardonner, premier tome publié en septembre 2023, a été vendu à 403.305 exemplaires tous formats confondus. Le deuxième tome, sorti en janvier 2024, a été acheté par 256.175 personnes. Le troisième, Un printemps pour te succomber, a séduit 209.999 lecteurs et lectrices. Enfin, Un été pour te retrouver, dernier tome de la série, a engendré 157.638 achats. Résultat : l'autrice s'est hissée dans le top 5 des records de ventes cumulées en 2024.

Un succès en partie dû à la relation de confiance que l’autrice a tissé avec ses lecteurs, mais également aux lancements spectaculaires dont ses oeuvres ont bénéficié : des soirées à thème réunissant influenceurs littéraires et personnalités du monde de l’édition ont assuré sa large diffusion sur les réseaux sociaux.

Une dernière plongée dans l'univers de Seasons

À l’occasion de la sortie en version poche du dernier tome de la saga, les festivités continuent. Hugo Publishing annonce pas moins que l’ouverture d’un pop-up store immersif, magasin éphémère ouvert pendant trois jours dans le deuxième arrondissement de la capitale.

Du 13 au 15 juin, au 23 rue du Sentier, les visiteurs entreront dans un magasin pensé aux couleurs de la saga. Ces derniers découvriront « des ambiances singulières, des décors instagrammables, des surprises spécialement conçues pour l’occasion », comme l’affirme la maison d’édition. L’objectif : offrir aux lecteurs et lectrices une ultime immersion dans l’univers des quatre héroïnes, unies par une profonde amitié, mais chacune portée par une histoire d’amour qui lui est propre.

À LIRE – Les jeunes lisent-ils encore ? Réponses croisées de deux bibliothécaires

Des goodies exclusifs seront également proposés sur place. L’entrée est gratuite, mais se fait uniquement sur réservation, accessible en cliquant ici. À noter que le succès de cet événement est déjà assuré : de nombreux créneaux sont déjà complets.

Crédits image : ActuaLitté CC-By-SA 2.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com