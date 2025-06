Pour le livre, le marketing ne fait pas que vendre. Il révèle

Marketing du livre : révéler sans trahir Ou du rapport « enemies to lovers » de l’édition avec le marketing

par Séléna Bernard

En face de chez moi, à Montréal, il y a une boîte à livres. J’y trouve parfois de véritables trésors : un manuel de trigonométrie annoté à la plume, daté de 1920, un guide du style épistolaire de 1963…

Et surtout, ces Harlequin des années 70, avec des titres comme The Convenient Bride, des séries comme Accidental Dads, et des couvertures délicieusement kitsch que je collectionne affectueusement, je l’avoue, comme d’autres collectionnent les Pokémon.

Ce qui me touche, au-delà de la vie que ces ouvrages ont eue, et des mains — et des vies — qu’ils ont traversées, c’est ce qu’ils disent de leur époque. Leurs codes, leurs genres, leurs visuels reflètent des représentations sociales et des désirs d’un temps plus ou moins ancien… Et c’est là que commence, pour moi, le marketing du livre : pas comme un simple outil de vente, mais comme une science sociale qui nous parle de ce qu’on valorise, de ce qu’on rend visible, de ce qu’on veut rendre désirable.

Depuis plus de quinze ans, j’accompagne maisons d’édition, auteur·ices, diffuseurs, libraires, entrepreneur·es culturel.les, des deux côtés de l’Atlantique. Et partout, je vois la même chose : le marketing reste un sujet tabou, mal aimé, souvent mal compris.

Comme si aimer les livres signifiait forcément les tenir à distance des réalités commerciales.

Comme si le mot « produit » était une insulte.

Alors qu’un bon marketing est avant tout une mise en valeur d’une œuvre.

Quand il est bien pensé, il ne trahit pas cette dernière, il lui donne plutôt les moyens d’exister pleinement…

Ce qui me passionne également c’est d’observer comment les règles du jeu changent sous nos yeux dans une époque à la fois passionnante et un peu vertigineuse.

Comme l’auteur best-seller Brandon Sanderson qui lève 41 millions sur Kickstarter en autoédition.

Des fanfictions deviennent des best-sellers mondiaux (pour ne citer que Fifty Shades of Grey, fanfiction érotique de Twilight, best-seller Young Adult mormon, rappelons-le… ce qui reste doucement ironique).

Wattpad, BookTok, tropes viraux, innovation des genres littéraires tels que la romantasy ou la dark romance…

Le paysage éditorial se réinvente, emprunte de nouvelles routes pour se promouvoir, toucher son public, et vendre. Et ça fonctionne.

Les auteur·ices autoédité·es l’ont bien compris : iels créent, publient, développent leur lectorat via la communauté et parfois mieux que certaines maisons d’édition traditionnelles et il serait préférable selon moi de s’en inspirer plutôt que de les mépriser. C’est pour cette raison que, dans ce livre Marketing et commercialisation du livre, je propose une vision élargie du fameux marketing mix, en y intégrant le P de Personnalité (la marque auteur).

Ce cinquième « P », c’est pour moi la clé d’un positionnement éditorial fort, qu’il s’agisse d’un projet, d’une collection ou d’un parcours — et du storytelling — d’auteur·ice. Un livre peut être excellent mais s’il n’a pas d’identité claire, ni de promesse lisible, il risque de passer inaperçu. Aujourd’hui plus que jamais tous les éléments doivent se répondre et être pensés ensemble pour être cohérents et donc efficaces.

Alors non, le marketing du livre ne fait pas que vendre. Il révèle.

Ce livre, je l’ai écrit pour ça.

Pour sortir le marketing du livre de la caricature, pour montrer qu’il peut être un prolongement éditorial cohérent et respectueux du texte comme du lectorat.

J’y ai mis mes quinze ans d’expérience, et surtout ce qui m’anime profondément : l’envie de transmettre, de bâtir des ponts, et d’aider les professionnel·les du livre à penser leur offre avec justesse et ce en touchant le bon lectorat, au bon moment, de la bonne façon.

Et si, finalement, ce fameux trope amoureux entre édition et marketing n’était pas tant un enemies to lovers… qu’un slow burn bien construit ?

Et si vous avez envie de creuser tout ça (le livre, ses concepts, ou leurs applications concrètes), vous savez où me trouver : en formation, en consultation, ou autour d’une bonne discussion.

---

Selena Bernard a notamment fondé et dirigé pendant dix ans le bureau québécois de Bragelonne, assurant l’implantation stratégique de la maison et consolidant les liens culturels et commerciaux transatlantique.

Aujourd’hui, elle aide les maisons d’édition et autres acteurs du livre à se structurer, à se développer localement ou à l’export, accompagne des entreprises culturelles au sein d’accélérateurs comme La Piscine (en tant que coach en développement des affaires), et soutient des associations professionnelles sur des projets de formation continue, d’événements B2B ou de communication institutionnelle stratégique, notamment avec le Salon du livre de Montréal (SLM Pro) et l’Association des Libraires du Québec (ALQ).

Spécialisée dans l’évolution des genres littéraires (bit-lit, young adult, new adult…), elle accompagne les mutations des pratiques de lecture et aide les acteur·ices du secteur à s’adapter aux tendances émergentes et aux attentes des publics.

Elle intervient régulièrement en entreprise et en milieu universitaire à travers des formations, cours et conférences, et propose aussi un accompagnement individualisé en tant que consultante mais également en tant que coach en stratégie de carrière littéraire, elle aide les auteur·ices à mieux comprendre l’industrie et les réalités du marché, à clarifier leur positionnement et à structurer leur développement professionnel.

Très engagée dans la démocratisation de l’édition, elle partage les coulisses du secteur sur Instagram (@etsionenparlaitvraiment) et alimente sur LinkedIn un contenu B2B pionnier destiné aux professionnel·les du livre.

Parallèlement, elle défend activement le leadership féminin et agit contre les discriminations et les violences systémiques dans le milieu culturel. Elle est vice-présidente d’ALLIA, l’alliance des femmes dans les industries créatives.

Elle propose ses services aux maisons d’édition, institutions, entreprises et structures culturelles en France, au Québec et dans toute la francophonie.

Pour la joindre : www.selenabernard.com et sur LinkedIn.

