"Les Imaginales, comme les Utopiales, sont devenues la référence"

Si ce dernier se réjouit d'abord d'avoir eu une météo plutôt clémente, plus concrètement, la vraie belle surprise cette année, c’est l’affluence : « D’ordinaire, on observe une montée en puissance entre le jeudi et le dimanche, mais là, dès le jeudi, on a vu du monde, y compris en dédicaces », observe-t-il, et d'ajouter : « J’avais jamais vu des files d’attente aussi longues devant les chapiteaux des tables rondes et autres rencontres… On a dû refuser pas mal de monde... C’est révélateur : le festival grossit d’année en année depuis que je suis là. »

L'objectif affiché par Gilles Francescano depuis le départ : tendre vers toujours plus de cohérence et de professionnalisation : « En tant qu’illustrateur, je n’ai jamais vraiment eu de plan de carrière, mais j’ai toujours fonctionné avec une vision. d’ensemble. Comme pour un dessin : avant même de commencer la composition, j’ai déjà en tête l’image complète, les formes, les couleurs, l’atmosphère. Je connais très bien ce salon : j’y ai été présent pendant vingt ans, sur vingt-deux éditions. Cette expérience m’a donné une perception globale, une capacité d’anticipation — en tant que "fils de la SF". »

Après avoir audacieusement porté, l'année dernière, un thème en forme de locution latine, Memento Mori (N'oublie pas que tu vas mourir), cette année, tous les « hors-normes » ont été convoqués, parmi lesquels les personnes en situation de handicap. Il s'explique : « Ce que je recherche, c’est cette vibration commune, ce moment où chacun - lecteur et lectrice, auteur et autrice, modérateur et modératrice, bénévole... - sent qu’il est à sa place, que l’échange se fait naturellement. Même lorsqu’on aborde des sujets sensibles, comme le handicap - l’un des derniers grands sujets qu'on fait tout pour éviter -, si l’on y va avec sincérité, avec une volonté de partage, d’écoute, d’empathie, cela fonctionne. Il suffit de vouloir comprendre l’autre, simplement. »

Parmi les nouveautés de cette année, la Fête des Images est devenue Les Nocturnes des Imaginales : en plus des traditionnelles projections de vidéo-mapping, le public a pu assister à des diffusions de courts-métrages, profiter de concerts en direct ainsi que de spectacles et performances immersives : « Entendre du Rammstein au centre d'Épinal, je ne pouvais qu'être heureux », résume Gilles Francescano. La rencontre avec l’équipe de Scène Vosges a aussi été un moment fort, complète-t-il : « Leur directeur, Jacky Castang, a tout de suite saisi mon état d’esprit. Il y a eu une adéquation immédiate entre nos sensibilités. On a trouvé un vrai terrain d’entente pour faire émerger quelque chose de poétique. Une complicité rare. »

Et puis il y a ces retours, ces temps qui changent : « Des auteurs qui, à une époque, avaient dit qu’ils ne reviendraient plus à cause des problèmes avec l'ancienne équipe, et qui finalement sont revenus : « C’est cette capacité à renouer, à reconstruire du lien qui me touche profondément », confie le directeur artistique.

Pour l'édition prochaine, le thème et l'affiche ont déjà été choisis. Sans nous les révéler, il en donne l'esprit : « Le fil conducteur, c’est toujours d’aller vers l’autre. Pour moi, un bon thème, c’est celui qui nous pousse à interroger la différence non pas pour la souligner, mais pour rappeler qu’on ne fait qu’un, à quelques détails près, et que ce qu’on partage est mille fois plus fort que ce qui nous distingue. » Une ouverture à la pluralité illustrée, par exemple, par l’organisation d’une table ronde consacrée à Robert A. Heinlein, figure majeure de la science-fiction et écrivain de droite.

Plus généralement, l'illustrateur est formel : « Les Imaginales, comme les Utopiales (Ndr : pour lequel il officie en tant que co-responsable des expositions), sont devenues des références incontournables. » Et de développer : « Chaque année, ce statut se renforce, dans les deux grands domaines de l’imaginaire : la science-fiction et la fantasy. Ce sont deux littératures qui s’entrecroisent, se répondent, parlent au fond des mêmes choses. Lors de la table ronde d’ouverture, James Morrow a analysé 1984 d’Orwell. Il disait que ce roman n'est pas une dystopie ou un mode d’emploi du présent, mais un moyen d’apprendre des mots nouveaux pour comprendre le monde d’aujourd’hui. J’aime ce pas de côté, cette manière de faire de l’imaginaire un outil de lucidité. »

D'après lui, le festival reste, avant tout, une expérience unique à vivre : « Aujourd’hui, on a de plus en plus besoin de vivre quelque chose de fort, de présent. Lire un livre, c’est essentiel, mais la rencontre avec l’auteur, c’est au livre ce que le concert est à la musique. Il y a une intensité qui ne se remplace pas. La lecture est une expérience individuelle, intime. Le festival, lui, en est la dimension collective. »

Et de conclure : « Ce que je défends depuis le début, c’est que tout cela ne doit jamais devenir mercantile. Le cœur du festival, c’est l’expérience. Le plaisir partagé. Le véritable bénéfice, c’est ce sourire qui passe entre deux personnes, ce lien fugace mais intense, qui dit : on a rêvé ensemble. »

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

DOSSIER - Un chihuahua et des elfes : Les Imaginales 2025 renversent les codes

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com