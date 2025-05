Jean-Philippe Jaworski : "J’ai un attachement particulier pour Denoël"

Depuis ses tous débuts, Jean-Philippe Jaworski est invité aux Imaginales, donc logiquement, il y est très attaché, « notamment pour sa convivialité : parfois même, c’est presque trop chaleureux ! », confie l'auteur avec humour, face au succès chaque année renouvelé. « Ce qui me touche particulièrement, ce sont les histoires que les lecteurs me partagent : des récits de vie, des retours sur mes livres, mais aussi sur leur propre rapport à la lecture. Il y a là une forme d’autonomie du public, une capacité à s’approprier les textes, qui me frappe toujours », complète-t-il.

Jean-Philippe Jaworski, « l’asianiste »

Cette édition, le fil rouge est l’« hors-norme » — tout ce qui déborde, déraille, dévie, interroge la norme. Chez l'auteur de Gagner la guerre, le hors-norme commence souvent par une question de mentalité : « Ce que je cherche, avant tout, c’est l’évasion », assure-t-il, et de développer : « Pas seulement dans le temps ou dans l’espace, mais aussi une évasion mentale — explorer d’autres façons de penser, d’autres visions du monde. Ces mentalités peuvent parfois dérouter certains lecteurs : elles ne nous correspondent plus, elles ne sont plus les nôtres. Et pourtant, elles ont existé. Elles ont eu leur logique, leur cohérence. »

Celui qui bâtit ses vastes fresques sur une érudition saisissante évoque, à titre d’exemple, la courtoisie médiévale, qu’il met en tension dans sa dernière trilogie en date, la cryptique et ambitieuse Chevalier aux épines : « On aime souvent, dans la fantasy médiévale, mettre en scène des paladins moralement bon dans nos critères. Mais dans les faits, la courtoisie de cette période était profondément liée à une vision sociale très rigide, proche des castes, donc notamment fondée sur l’exclusion. Elle peut ainsi avoir quelque chose de profondément déstabilisant pour un lecteur de 2025. Quand je l’intègre dans un récit, je veux qu’elle soit crédible, complexe, qu’on en sente l’étrangeté — sans pour autant la caricaturer. »

Dans son cycle Rois du monde, son personnage évolue chez les Celtes du VIe ou VIIe siècle avant notre ère : « Il incarne une mentalité archaïque, très éloignée de la nôtre. Quand j’écris ce genre de livres, je me méfie de mes propres valeurs. Je ne veux pas projeter mon regard contemporain sur ces époques anciennes, ni réduire leurs habitants à des personnages arriérés. Je veux les comprendre, les rendre vivants, sans anachronisme. » Pour ce faire, il s'appuie, entre autre sur la littérature celtique galloise, mais aussi, plus surprenant, les épopées homériques, « où l’on trouve parfois des sentiments très proches des nôtres — mais aussi des réflexes, des logiques profondément étrangères, archaïques », développe l'auteur.

Jean-Philippe Jaworski, c'est aussi une écriture « hors-norme » dans la littérature de fantasy. Il s'explique : « Dans l’Antiquité, les rhétoriciens opposaient le style attique, clair, mesuré et rigoureux, à l’asianisme, plus orné, expressif, parfois jusqu’à la démesure. Entre une langue dépouillée à la Maupassant ou Camus, et un goût de l’excès baroque à la Huysmans, je suis de l'équipe des seconds. Le mot rare, la phrase sinueuse, l’exubérance du style, tout cela me parle — mais sans jamais perdre de vue l’exigence de lisibilité et de rythme. »

Face aux « normes » de l'imaginaire, qui « évoluent constamment, façonnées par les genres, les époques, les pratiques d’écriture et les publics visés », Jean-Philippe Jaworski dégage deux grandes approches : « Certains auteurs adoptent une très engagée. Ils conçoivent leurs récits comme des apologues, des fictions philosophiques, ou des instruments de dénonciation sociale et politique. Cette littérature a toute sa légitimité, bien sûr. Mais en ce qui me concerne, je reste très attaché à une fantasy de divertissement — au sens noble du terme. Une fantasy qui permette une immersion totale, un dépaysement, un plaisir de lecture profond. J’y vois une forme de fidélité à la norme tolkienienne, celle qui laisse au lecteur une grande liberté d’interprétation. »

Des Moutons à la Lunes d'encre

L'auteur a néanmoins fait une entorse à son approche, en juin dernier, avec son premier texte publié chez Denoël, Les Fauteurs d'ordre. Il nous raconte : « À la suite du premier tour des élections européennes, quand j’ai vu l’extrême droite arriver en tête, j’ai ressenti un véritable choc. J’estimais qu’il y avait là un risque politique majeur. C’est à ce moment que Pascal Godbillon, mon éditeur chez Folio, m’a contacté. Il m’a dit : "Il faut qu’on fasse quelque chose." Il m’a alors proposé d’écrire une nouvelle d’imaginaire qui prenne position face à ce contexte. Une manière de participer, même modestement, au débat public. »

L'ambition n'était pas banale : publier entre les deux-tours, ce qui signifiait, écrire, relire, corriger, imprimer et distribuer en moins de deux semaines... « J’ai eu mon idée et mon plan en vingt-quatre heures. La nouvelle a été finalisée en huit jours. Et chez Denoël, toute l’équipe s’est mobilisée de façon spectaculaire, jusqu’à solliciter une correctrice en vacances pour qu’elle participe à ce projet un peu fou. »

À présent, Jean-Philippe Jaworski a intégré la maison de Madrigall, qui a repris les droits de tous les titres de l'auteur. Il assure : « J’ai toujours eu un attachement particulier pour Denoël. C’est une maison historique pour les lecteurs de science-fiction, notamment avec la collection Présence du futur. J’y avais d’ailleurs envoyé mes tout premiers manuscrits. C’est donc une forme de retour aux sources. » En outre, cela fait près de quinze ans qu'il travaille avec Pascal Godbillon pour Folio, qui dirige la collection Folio SF depuis 2006 et Lunes d'encre depuis 2017.

Le premier projet qu'il engage avec l'ancienne maison de Jean-Pierre Andrevon, c’est la suite du Cycle des Rois du monde. Une trilogie, intitulée La Grande Jument, qui viendra prolonger cette fresque entamée avec Même pas mort en 2013 : « Le premier tome est déjà écrit, et nous avons décidé d’un rythme de parution assez resserré : un volume tous les six mois. Si tout se déroule comme prévu, la trilogie devrait débuter entre fin 2026 et début 2027, au moment où j’aurai terminé l’écriture du dernier tome. » En attendant, de nouvelles éditions grand format du cycle seront publiées chez Denoël dans les prochains mois.

À présent que Les Moutons électriques, c'est fini, Jean-Philippe Jaworski tient à remercier André-François Ruaud de l’avoir découvert : « Près de vingt ans d’une collaboration aussi fructueuse qu’enthousiasmante », résume-t-il, et de se désoler : « Malheureusement, la maison a été très lourdement impactée ces dernières années, notamment par des dysfonctionnements du côté de leur distributeur, MDS. Ils ont peiné à se relever, et je le regrette sincèrement. »

Il sera malgré tout resté jusqu'à ses derniers instants : « Cela me paraissait un juste retour des choses de rester fidèle, à l’image de Julien Gracq avec José Corti — une fidélité d’auteur qui a du sens pour moi. André-François Ruaud m’a toujours offert une grande liberté créative, ce pour quoi je lui suis reconnaissant », conclut-il.

L'auteur au plus de 500.000 exemplaires vendus, tous formats confondus, rejoint ainsi la collection d'Adrian Tchaikovsky, Katherine Arden, François Baranger, ou Chris Vuklisevic, Prix des Imaginales et de l'Imaginaire 2024.

