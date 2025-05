Blood of Hercules

« Il n’y a pas eu de fille bâtarde depuis des siècles, dit-il. Quant aux héritières, elles sont les plus pures et les plus honorables d’entre nous. Vous n’avez rien de commun avec elles. [...] Surtout, aucun Sparte n’abandonnerait jamais volontairement une fille, qu’elle soit bâtarde ou héritière. Ce serait un blasphème ! »

Lorsque Alexis Hert découvre qu’elle a du sang spartiate, elle est arrachée à sa vie de pauvreté et de violence. Du jour au lendemain, elle devient candidate potentielle à l’Académie de Guerre spartiate. Ce qui aurait pu être un rêve devenu réalité se transforme en véritable cauchemar : n’étant dotée d’aucun pouvoir, contrairement à ses adversaires, elle risque sa vie à chaque épreuve. Pire : ses mentors sont les guerriers chthoniens Patrocles et Achille, d’une cruauté sans limites.

L’humour pince-sans-rire de la protagoniste permet d’amener un peu de légèreté dans ce monde sombre et impitoyable. L’Académie offre un décor complexe et intéressant dans cette réécriture très libre de la mythologie grecque.

L’autrice s’amuse en donnant des rôles bien différents de l’attendu à divers personnages qui pourraient nous sembler familiers ; tout prend place dans un monde moderne, dans un futur relativement proche, et se colore de sang et de violence. Un roman aux nombreux points de vue, mystérieux et intense. Accrochez-vous bien…

Traduction assurée par Fabrice Canepa.