« Qu’est-ce qu’il vient de m’arriver ? Est-ce que je me suis endormie au volant sans m’en rendre compte ? Par chance, le dénivelé du fossé était faible et ma voiture est intacte. Quand mon rythme cardiaque sera enfin dompté, je pourrai partir d’ici et personne ne saura jamais que j’ai frôlé la mort d’une manière aussi absurde. À cause d’une lumière rouge… et d’un homme sans visage. »

Août 2024. Alicia, 28 ans, a quitté son travail dans la pub voilà un bon mois, pour cause de burn-out. La rupture avec sa compagne a rapidement suivi. Elle utilise son temps de chômage comme elle peut, entre remise en question et errance à bord de sa Prius.

En d’autres mots, elle est perdue. Mais, un soir, en roulant et laissant ses pensées vadrouiller, un homme apparaît. Elle le connaît, elle le sent ! Mais impossible de distinguer son visage…

Une secousse la sort de sa rêverie. Ou, était-ce autre chose ? Tout lui a semblé si réel, si précis. Serait-ce un souvenir, dans ce cas ? Alors pourquoi lui revient-il pour la première fois, aussi soudainement ? Ces souvenirs se multiplient, lui rongent l’esprit, comme une autre vie qui aurait pu être la sienne…

Dans ce récit de science-fiction aux airs de thriller, difficile de déterminer où se cache la vérité… Et c’est exactement pour cette raison que la lecture est si addictive. Malgré quelques maladresses, cette histoire explore l’effet Mandela et son potentiel impact, venait-on un jour à vraiment créer une machine à remonter dans le temps.

Or, c’est aussi un roman qui se penche sur les relations humaines et toute la complexité qui les caractérise. Le tout, raconté par la plume ciselée et cinglante de l’auteur, qui donne une personnalité attachante à la narratrice.