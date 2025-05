La vie des gens libres

« Clémence a perdu l’habitude de parler. Ou bien elle ne veut pas répondre tout de suite. Ou bien elle a la gorge enrouée par tout ce silence, le silence des années. Arnaud ne sait pas, ne sait plus. Il ne la reconnaît pas vraiment. Il aimerait qu’elle pose des questions, qu’elle demande comment vont ses enfants, ou n’importe quoi, pour meubler. »

Aujourd’hui, Clémence sort de prison. Après s’être habituée à une vie d’incarcération, la voici libre à nouveau. Quoique. Pour se faire oublier, elle délaisse son passé en tant que Clémence Robert pour redevenir Clémence Thévin. Elle se teint les cheveux, s’achète des lunettes pour se vieillir, trouve des vêtements sans charme… Le tout, pour se fondre dans la masse.

Pourquoi tient-elle tant à se faire oublier ? Car son passé n’est pas une fierté, mais une réelle source de honte pour cette ancienne docteure. Alors, elle se déniche un travail en tant que femme de ménage, lui promettant une certaine invisibilité au sein de la société.

En parallèle, Laura Rolin fait de son mieux au quotidien. Mère célibataire d’une petite Lili née sourde, la jeune femme est aussi anorexique sans se l’avouer. La voici qui retrouve enfin un travail et donc une stabilité financière plus que nécessaire. Pour naviguer une vie de plus en plus puissante, elle prend la décision d’engager une femme de ménage…

Avec finesse, Marie-Ève Lacasse tisse un récit dans lequel la notion de pardon — de soi, comme des autres — occupe une place majeure. Comment trouver sa place dans un monde qui nous voit comme coupables d’un si grand malheur ? Comment se laisser le temps d’évoluer quand le temps lui-même nous file entre les doigts ? Comment faire confiance à qui que ce soit alors qu’on a tant de fois été trompé ? Comment (ré) apprendre à aimer ?