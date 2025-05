Pourquoi Sherlock Holmes mérite (largement) sa place dans la Pléiade

On se demande presque pourquoi il aura fallu attendre aussi longtemps. Pourtant, aucun doute sur sa légitimité à y être. Déjà du temps du vivant de l’auteur Conan Doyle, Sherlock Holmes était devenu un héros incontournable, au point où il fallut le faire revenir à la vie littéraire après sa disparition dans les chutes du Reichenbach, tant la protestation des lecteurs fut vive.

Élémentaire, mais avec le temps

Arthur Conan Doyle était un savant homme, curieux de tout et engagé. Éduqué chez les jésuites, on lui a très vite reconnu des qualités littéraires. Néanmoins, c’est vers la médecine qu’il se tourne, tout en publiant quelques nouvelles, qui lui rapporteront ses premiers droits d’auteur.

Docteur dès 1885, il exerce un peu plus de cinq ans. Ces années de formation et de pratique lui fournissent une documentation précieuse, mise au service de ses intrigues. « Lorsqu’il décide en 1891 d’abandonner sa clientèle londonienne pour se consacrer à l’écriture, il ne s’agit ni d’une rupture ni d’une reconversion, mais d’une suite logique, comme s’il était temps que l’expression littéraire fasse fructifier le capital d’expérience accumulé au fil des ans. »

Et ce phénomène est vrai pour toutes ses expérimentations. Il s’initie à la franc-maçonnerie, fasciné par les sociétés pseudo secrètes. Pourtant homme de science, il s’intéresse également au spiritisme. Il pratique plusieurs sports, avec une inclination marquée pour la boxe, qu’il partage avec son héros.

Si nous connaissons surtout les aventures de Holmes, l’œuvre de Conan Doyle ne s’y limite pas. Il a aussi défendu de grandes causes. Il appelle à l’effort de guerre en 1914 et s’engage comme simple soldat : il « n’est pas de ces bellicistes de salon soutenant depuis l’arrière le moral des troupes. » Il prend fait et cause pour Oscar Slater, injustement condamné à mort, sans doute en raison de son origine juive. Slater sera acquitté, mais devra payer tous ses frais de justice — une injustice qui scandalise Doyle.

Cette affaire bat en brèche certaines accusations de racisme ou d’antisémitisme : « Conan Doyle décrit en effet son époque comme elle est, porteuse de préjugés raciaux qui font partie de la mentalité collective. Les propos injurieux à l’égard des juifs et des noirs qu’il attribue à ses personnages ne caractérisent que ceux-ci. »

En outre, il publie dans des revues scientifiques et, tel un ingénieur visionnaire, suggère dans The Times de percer un tunnel ferroviaire sous la Manche. Son engagement durant la guerre et certains textes proches de la propagande lui valent d’être fait chevalier par Édouard VII : il devient Sir Arthur Conan Doyle le 24 octobre 1902.

Un homme, un personnage, une oeuvre

« Consultée dans sa totalité, la liste des écrits de Conan Doyle est vertigineuse. On le tient pour indissociable du personnage de Sherlock Holmes alors que les aventures de son illustre limier ne constituent qu’une partie réduite de sa production et que paradoxalement, ce n’est pas celle qu’il tient pour essentielle. »

Conan Doyle, en véritable homme de lettres, fréquente le tout-Londres littéraire. Il est le beau-frère d’Ernest William Hornung, créateur de Raffles, gentleman-cambrioleur, ancêtre d’Arsène Lupin. Il est aussi l’ami d’Oscar Wilde, d’Henry Irving, et correspond régulièrement avec Stevenson.

Il confiera en 1924 : « il me semble que si je ne m’étais jamais lancé dans Holmes, qui a eu tendance à faire de l’ombre à mes œuvres plus hautes, j’occuperais à l’heure actuelle une place plus éminente en littérature. »

Et pourtant, ce limier hors pair s’est imposé comme une figure légendaire, immédiatement identifiable. Grand, svelte, le regard acéré, il semble toujours sur le point de se lancer dans une nouvelle filature, pipe fumante ou loupe en main et son deerstalker vissé sur la tête. À la fois méthodique et fulgurant, il incarne un alliage singulier d’intelligence froide, d’instinct implacable et d’un orgueil parfaitement assumé.

Holmes a franchi les frontières du roman pour hanter durablement notre imaginaire collectif. Qui ne voit, en l’évoquant, cette silhouette en redingote ou robe de chambre ? Assis dans son fauteuil au 221 B Baker Street, il nous observe, impénétrable, l’œil perçant, parfois moqueur. Son allure, entre dandysme et détachement hautain, révèle un personnage hors normes : « seul importe le succès, il est le seul à pouvoir établir qu’il est atteint. Watson peut dès lors affirmer, au début du “Visage jaune”, que “partout où il échouait, nul ne réussissait”. »

Le 221B, justement : cette adresse est devenue l’un des plus célèbres repères de la littérature. Un théâtre où se croisent des figures désormais incontournables : Watson, d’abord, le compagnon loyal, indispensable à l’élucidation des affaires et à la postérité de son ami.

Narrateur surtout, sans le Dr Watson, pas d’histoire, pas de Holmes. Il est le relais, l’alter ego pragmatique. Autour d’eux gravitent la dévouée Mrs Hudson, l’inspecteur Lestrade, souvent dépassé, Mycroft, le frère énigmatique… Et bien sûr, l’ombre du génie du mal, le professeur Moriarty.

Avec cette parution dans la Pléiade, c’est un sommet de reconnaissance littéraire qui est atteint pour Conan Doyle. Voir les enquêtes du célèbre détective et de son fidèle ami Watson rejoindre une collection aussi prestigieuse est, pour les amateurs du genre comme pour les passionnés de littérature, une immense joie.

Alors, que cette édition exceptionnelle soit l’occasion, pour tous, de (re) découvrir le plaisir inégalé de suivre Holmes et Watson dans leurs aventures haletantes, entre fog londonien et landes brumeuses, intrigues impeccablement ficelées et joutes intellectuelles étincelantes.

Plus que jamais, il est temps d’ouvrir ces pages et de savourer, au fil des récits, le génie du plus grand des détectives. Prions pour que Hercule Poirot ne nous en tienne pas rigueur.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0 - vitrine de la librairie L'Arbre à lettres, Paris XIIe

Par Audrey Le Roy

