Bora Chung, la voix coréenne qui murmure aux fantômes

Elle présente ses deux ouvrages publiés en France, Lapin Maudit (finaliste du National Book Award et de l’International Booker Prize, trad. Hervé Pejaudier et Yumi Han), et La ronde de nuit (trad. Pierre Bisiou et Kyungran Choi), paru en mars dernier chez Rivages. Elle a par ailleurs discuté avec Brian Evenson - autre auteur Rivages - autour de l'horreur, et participé à une table ronde autour de la traduction.

Ce 25 mai, elle échangera avec Lionel Davoust, Jean-Claude Dunyach et un certain Jean-Philippe Jaworski à 14h, autour du recueil de nouvelles et autres shorts stories qu'elle affectionne.

L'autrice nous confie, au sujet de son séjour en France : « J’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs lecteurs, et j’ai été touchée par leur accueil très positif. Dans un festival auquel j'ai récemment participé à Lyon, le public était moins connaisseur et plus restreint. Aux Imaginales, il est plus large et mieux informé de mon travail : beaucoup avaient lu mon précédent ouvrage par exemple. J’ai aussi remarqué que les participants avaient écouté mes interventions avec attention, de manière véritablement active. »

Des objets hantés

Si Lapin Maudit, d'abord publié chez les regrettées éditions Matin calme, et réédité chez Rivages en poche, est bien un recueil de nouvelles à proprement parler, La ronde de nuit est une fix up novel : un roman composé de nouvelles reliées entre elles, pour former un récit cohérent, avec des personnages récurrents et une unité de lieu. Dans l'ouvrage, il s'agit d'un centre de recherche dédié au paranormal...

« Ce cadre commun m’a permis d’imaginer une galerie de personnages très différents, tous liés à cet endroit hanté », partage avec nous l'écrivaine. Elle développe : « Je voulais parler de gens ordinaires, mais placés dans des circonstances extraordinaires. Par exemple, l’un des personnages est aveugle : il ne voit pas les fantômes, donc est protégé, tout en sachant qu’ils sont là. D’autres sont hantés au quotidien. Ce contraste me permettait aussi d’aborder la question du handicap, et de montrer que ce n’est pas toujours un désavantage — parfois, cela peut devenir, paradoxalement, une forme de protection. »

L'ouvrage met en scène des gardiens qui doivent surveiller des objets enfermés dans des pièces, parce que hantées... Une ancienne gardienne, l'aveugle, raconte à la narratrice les règles non écrites du centre, les pièges à éviter, les histoires qui hantent les lieux : « Cette idée me vient d’un concept traditionnel coréen : si objet a été très aimé, ou si quelqu’un meurt dans la douleur, dans la haine, en le tenant, il peut devenir hanté. Il y a une forme d’attachement émotionnel qui persiste », nous explique la Coréenne.

Un escalier qu’on ne doit jamais emprunter — parce qu’il n’existe pas, une paire de baskets possédée par un agneau, ou encore un artefact hanté par un chat mutilé... « Les animaux ont une place importante dans le livre, ils deviennent souvent des vecteurs de surnaturel ou d’émotion », constate son éditeur français, Valentin Baillehache. Et puis, il y a cette dernière nouvelle, où ces fantômes ont le droit à une chance de se libérer...

Ce livre lui a aussi permis d’explorer la frontière entre le réel et ce qui ne l’est pas : « Par exemple, un personnage est homosexuel et atteint de troubles mentaux. Il ne croit plus en lui-même, il doute de sa propre perception. Pourtant, il est bien confronté à une hantise. Il sait qu’il est abîmé, mais veut survivre. C’est cette complexité que je voulais mettre en lumière — là où la réalité et l’imaginaire se confondent. »

Une Coréenne engagée

Résolument engagée dans les combats à gauche, Bora Chung met en scène des personnages abîmés, marginalisés, mais qui veulent survivre : « C’est ce fil rouge que j'ai cherché à tisser entre eux », assure-t-elle. Elle ne souhaite en revanche pas sacrifier les qualités de la fiction au profit d'une approche politique : « Je vais simplement aux marches de soutien, je lis les histoires des minorités marginalisées. Et beaucoup de ces récits, souvent très sombres, m’inspirent. » Dans une société, la Corée du Sud, encore conservatrice dans de nombreux aspects, elle participe à des manifestations toutes les semaines.

Et pourquoi choisir l’épouvante pour aborder des thématiques qui lui sont chères ? « J'ai grandi avec beaucoup d’histoires de fantômes. Dans une partie de l'Asie, ces récits sont très présents, très appréciés. Et puis, en grandissant, j’ai compris que pour certaines personnes — comme celles en situation de handicap — la vie elle-même peut ressembler à un récit d’horreur. J’essaie donc de m’inspirer d’expériences réelles, et d’écrire à partir de cette tension entre fiction et quotidien. » Le surnaturel, sous un prisme plus familier, presque quotidien. vient masquer un traumatisme, une blessure profonde.

Une influence de son pays natal, mais pas seulement : Bora Chung a vécu aux États-Unis et connaît bien les littératures russes et polonaises, en tant que locutrice de ces deux langues.

Pourtant, malgré la dimension horrifique de son texte, il y a toujours une forme de tendresse, une douceur souterraine. Plus généralement, derrière la science-fiction, le fantastique, le conte, et pour cet ouvrage le paranormal et l’étrange, Bora Chung parle de son expérience de femme, de ce que cela signifie d’habiter un corps féminin : « En Corée, mais aussi ailleurs, ce corps est souvent soumis, vulnérable, silencieusement blessé. Certaines nouvelles abordent la dépression, les menstruations, l’accouchement… Des réalités intimes qu'elle essaie de raconter avec subtilité, finesse et bienveillance », analyse Valentin Baillehache.

L'autrice conclut : « Pour moi, l’imaginaire et la fantaisie sont des formes de normalité. Ceux qui rêvent, qui imaginent des mondes, de nuit ou dans le futur, font simplement partie de l’humanité. J’essaie de m’éloigner de ce qu’on appelle « la norme », autant que possible. C’est dans cette distance que je peux m’exprimer pleinement. Il y a beaucoup de choses dans la réalité avec lesquelles je suis en désaccord. Dans la fantasy, j’ai la possibilité de transformer ces situations, de rendre le monde étrange, et peut-être plus supportable. »

