Les lauréats 2025 du Prix Actusf de l’Uchronie

La sélection 2025 portait sur des œuvres et initiatives parues ou diffusées en français entre le 15 mars 2024 et le 14 mars 2025. La richesse du corpus et la créativité des artistes ont donné lieu à des débats nourris et passionnés, au sein du jury. Voici les lauréats :

Prix Littéraire

Kid Wolf et Kraken Boy de Sam J. Miller. Traduction de Michel Pagel (Le Bélial - Une Heure-Lumière)

Prix Graphique

La série Grandville de Bryan Talbot (Delirium)

Prix Spécial

Les éditions Hervé Chopin pour la publication des 14 volumes des Chroniques de St Mary de Jodi Taylor (traduction de Cindy Colin Kapen)

Prix d’honneur de la 15eme édition

Didier Graffet pour son œuvre graphique steampunk

Figure incontournable de l’illustration de l’imaginaire, Didier Graffet explore depuis bientôt trois décennies les mondes rétrofuturistes avec une précision technique et une richesse visuelle saisissantes. Par ce Prix d’Honneur, le jury salue une œuvre et un artisteemblématiques qui ont façonné les représentations esthétiques du steampunk.

Le Prix ActuSF de l’Uchronie est une distinction littéraire française fondée en 2011. Il récompense chaque année les meilleures œuvres relevant du genre uchronique, réparties en trois catégories :

Littérature, incluant romans et essais ;

Graphisme, englobant bandes dessinées, couvertures et créations picturales diverses ;

Prix Spécial, destiné à saluer une œuvre uchronique originale, qu’il s’agisse d’un jeu, d’une exposition ou de toute autre initiative singulière.

Le jury du prix est composé de : Étienne Barillier (écrivain), Bertrand Campeis (essayiste), Karine Gobled (essayiste), Hermine Hémon (traductrice), Jean Rébillat (écrivain) et Jean-Luc Rivera. La présidence du jury est assurée par Karine Gobled