Sebastião Salgado, photographe de condition humaine et de notre planète

Pendant plus de cinq décennies, Sebastião a construit, avec son inséparable compagne Lélia Wanick Salgado, une œuvre photographique inégalée, au contenu profondément humaniste, avec un regard sensible porté sur les populations les plus défavorisées et sur les problèmes environnementaux qui menacent notre planète.

Avec Lélia, il a créé l'Instituto Terra, une organisation de reforestation à Aimorés, dans l'État du Minas Gerais (Brésil), qui a planté à ce jour plus de trois millions d'arbres.

À travers l’objectif de son appareil, Sebastião s'est battu sans relâche pour un monde plus juste, plus humain et plus écologique. Photographe parcourant le monde sans arrêt, il a contracté une forme particulière de malaria en 2010, en Indonésie, dans le cadre de son projet Genesis. Quinze ans plus tard, les complications de cette maladie se sont transformées en une leucémie sévère, qui a eu raison de lui.

Outre son épouse Lélia, Sebastião laisse ses fils Juliano et Rodrigo, ainsi que ses petits-enfants Flávio et Nara.

L'oeil et l'appareil

Né en 1944 à Aimorés, au Brésil, Salgado a d'abord été économiste avant de se consacrer à la photographie dans les années 1970, après avoir fui la dictature militaire brésilienne pour s'installer à Paris. Son œuvre, exclusivement en noir et blanc, témoigne avec force des grandes injustices sociales et environnementales de notre époque.

Parmi ses séries emblématiques figurent Workers (1993), Exodes (2000) et Genesis (2013), cette dernière explorant les territoires encore préservés de l'influence humaine . Son dernier grand projet, Amazônia (2021), met en lumière la richesse de la forêt amazonienne et la vie de ses peuples autochtones, tout en alertant sur sa fragilité face aux menaces contemporaines.

Au-delà de la photographie, Salgado s'est engagé pour la reforestation de l'Atlantique brésilien en cofondant avec son épouse Lélia Wanick Salgado l'Instituto Terra, qui a permis de replanter plus de deux millions d'arbres depuis 1998.

Membre de l'Académie des beaux-arts en France depuis 2016, il a reçu de nombreuses distinctions internationales, dont le prix Princesse des Asturies en 1998 et le Praemium Imperiale en 2021.

Son œuvre, à la fois esthétique et engagée, laisse un témoignage puissant sur la condition humaine et l'état de notre planète.

Par Clément Solym

