Gojira, Hachette, Ubisoft... Førtifem, tatoueurs d’imaginaire

Førtifem, formé en 2012 à Paris, ce sont Jesse Daubertes et Adrien Havet, deux graphistes de formation. En unissant leurs compétences sous une même signature, ils ont choisi de se consacrer pleinement à l’illustration.

Leur parcours débute dans l’univers musical, et plus particulièrement sur la scène metal, où ils conçoivent des pochettes d’albums, des affiches et des produits dérivés pour des groupes tels qu’Alcest, Amenra, Carpenter Brut, Emperor ou Igorrr, ainsi que pour des festivals majeurs comme le Hellfest, le Motocultor ou le Roadburn. Parmi les artistes ayant fait appel à leur univers visuel : Rammstein, Queens of the Stone Age, Slipknot, Opeth, Gojira, Trivium, Mass Hysteria, Perturbator, Regarder les Hommes Tomber, Ulver, GosT...

Alcest, Kodama, 2016

Avec les années, leur champ d’action dépasse largement le cadre musical. Ils investissent des territoires visuels variés — réels ou imaginés, historiques ou futuristes. Leur travail les amène à collaborer avec des maisons d’édition telles que L’Atalante, Bragelonne, Hachette ou l’Imagerie d’Épinal, des marques comme Dr. Martens, Volcom, Affligem, Cartier, Fisherman’s Friend, Jägermeister, Commune de Paris 1871 ou Les Domaines Barons de Rothschild.

Ou encore dans le domaine du jeu vidéo avec Ubisoft et Square Enix. Ils ont même été sollicités par des médias et plateformes comme HBO, Canal+, Arte France, Le Monde, Vanity Fair ou April77.

En 2023, ils conçoivent les illustrations et l’identité graphique de l’exposition Metal – Diabolus in Musica à la Philharmonie de Paris, la consécration institutionnelle.

Les Quatre cavaliers de l'Apocalypse, Dracula en course contre le soleil, Christine encastré dans une église, le monde ravagé du Trouble de stress post-traumatique (PTSD), et son ciel aux doigts de rose...

Mais aussi un chat troubadour aux yeux d’or qui joue du luth sous la lune, un crâne tressé qui sert de matrice à une floraison de champignons, une femme les yeux fermés à un sanglier, des ruines suspendues, une prêtresse qui invoque la nuit, une sirène qui guette sous les vagues...

Pour découvrir cette exposition, il faudra se rendre à l'Espace Cours, à Epinal, où le festival Les Imaginales a posé ses tentes et chapiteaux. L'occasion de rencontrer les auteurs invités cette année, et de profiter de son riche programme.

Fortifem © William-Lacalmontie (Les Imaginales)

