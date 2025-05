Humensis de nouveau attaqué à cause de Nicolas Bedos

Trois semaines après l’action des militantes féministes contre la sortie aux éditions PUF du livre Face à l’obscurantisme woke, c’est la deuxième attaque du genre que subit le groupe Humensis, qui appartient à Albin Michel depuis quelques mois.

Cette fois, ce sont les éditions de l’Observatoire qui sont mises en cause, ainsi que l’acteur Nicolas Bedos, publié par celles-ci. Dans son dernier livre, La soif de honte, il revient sur sa condamnation en octobre 2024 à un an de prison dont six mois avec sursis, pour des faits d’agressions sexuelles sur deux femmes survenus en 2023.

Dans ce livre d'une sincérité rare, Nicolas Bedos décrit l'effondrement d'une vie sous le poids des accusations et de la honte. Se confrontant à ses failles et à l'héritage qu'il laissera à sa fille, il questionne les zones grises d'une société en mutation. - Résumé de l'éditeur de La soif de honte

L’acteur y examine ses penchants autodestructeurs, ses addictions, ses relations avec les femmes, et expose ses réflexions sur cette « époque n’excuse plus ce que certains minimisaient ». Il y évoque également un viol qu'il aurait subi dans sa jeunesse.

Vendu à moins de 2000 exemplaires (source : Edistat) depuis sa sortie le 7 mai dernier, le livre divise. Pour #NousToutes, « cet ouvrage est une campagne promotionnelle des stratégies classiques de déculpabilisation des agresseurs, déguisée en pseudo repentance au travers d'un récit égocentré ».

Nicolas Bedos ne convainc pas tout le monde

Dans un communiqué, le collectif rappelle d’abord la condamnation dont il a fait l'objet, ainsi que le témoignage de nombreuses femmes « dans Mediapart pour dénoncer des agressions » et « une plainte pour viol et une autre pour agressions sexuelles dont les faits sont prescrits ». « Il instrumentalise les agressions sexuelles qu'il a commises pour revenir sur le devant de la scène », ajoute #NousToutes : « Le livre de N. Bedos n'est pas une remise en question, il n'a rien compris à la place qui doit être la sienne face aux violences de genre : le silence. »

Contactée par ActuaLitté, une militante du collectif nous précise que la « question de la réhabilitation est du registre de l’intime et du personnel ». Selon elle, « la meilleure posture à adopter pour une personne coupable de violences sexuelles et sexistes est de ne pas se visibiliser ».

Le communiqué reproche également à l’acteur de juger « sa condamnation trop lourde et symbolique ». Ce qui, toujours selon les militantes de #NousToutes, « véhicule le mythe que les décisions de justice sont trop sévères et infondées, là où 86% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite ».

Au delà de la personne de Nicolas Bedos, les membres du collectif visent tout le groupe Humensis, qu’elles accusent de publier « fréquemment des agresseurs et des auteurices d'extrême droite » : « Plus on donne de la visibilité aux agresseurs, plus on encourage ces comportements », nous précise la militante contactée.

À LIRE — Finalement, les PUF publieront bien un livre “antiwoke”

En plus de l’ouvrage Face à l’obscurantisme woke, blâmé parce qu'il encouragerait « les violences de genre, racistes et islamophobes », la militante de #NousToutes nous informe que sont notamment visés Gerald Darmanin et Frédéric Beigbeder. Le premier, publié chez l’Observatoire, a été accusé de viol et d'abus de faiblesse, mais toutes les procédures judiciaires qui le visaient ont été classées sans suite ou ont abouti à un non-lieu.

Pour le second, nous devons ici rectifier : l’auteur de 99 francs n’est pas publié par une maison d’Humensis. Traditionnellement édité chez Grasset, il a néanmoins fait une rapide apparition chez Albin Michel, maison mère d’Humensis, pour la sortie de Confessions d'un hétérosexuel légèrement dépassé, d’où la possible confusion.

Une « action coup de poing »

Pour ce qu'elles qualifient de « vaste opération de communication orchestrée par N. Bedos et les éditions de l'Observatoire, soutenue par les médias », les militantes du collectif ont aspergé de peinture violette les murs des locaux d’Humensis, où loge l'Observatoire. Des collages ont également été posés sur les vitrines.

Crédits : Collectif #NousToutes

Sur l’un d’eux, le visage de Nicolas Bedos avec la bouche scotchée. Sur les autres, des messages comme « Victimes insultées », « Bedos né avant la honte », ou encore « Tremblez Humensis ! Les féministes lâchent pas », référence à la précédente action de la cellule Paris Nord de #NousToutes contre les éditions PUF.

Contactée par ActuaLitté, Muriel Beyer, fondatrice et directrice des Éditions de l'Observatoire et directrice générale adjointe du groupe Humensis, a déclaré qu’il ne s’agissait là de « rien de très nouveau ». Selon elle, il s’agit là d’une attitude « assez prévisible et ... inefficace ».

La militante féministe que nous avons contactée n'est pas du même avis. Selon elle, ces actions coup de poing « s’articulent bien dans les luttes féministes », en ce qu’elles leur apportent un « impact médiatique fort » et qu’elles sont la preuve « qu’on porte notre parole jusqu’au bout ». « C’est quelque chose qu’on commence à mener de plus en plus régulièrement », nous confie-t-elle.

Crédits image : Collectif #NousToutes

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com