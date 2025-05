Olivier Ledroit : "Avec le temps, j’ai réalisé que j’étais hors-norme"

Une preuve ? Une rétrospective à la Bibliothèque Multimédia Intercommunale d’Épinal (BIM), proposée dans le cadre des Imaginales 2025, qui met en lumière son œuvre fascinante. Celui qui s'est imposé comme l’un des maîtres du dessin gothique dans la BD nous raconte la genèse de cette exposition : « L’impulsion est venue de Gilles (Ndr : Francescano, directeur artistique des Imaginales). Il est passé à la maison, on a regardé ma collection, et de là est née l’idée. »

Une cinquantaine de planches, afin de rendre compte de toutes ses grandes séries : Les Chroniques de la Lune Noire, oeuvre fondatrice d’un style baroque et fantastique, réalisée avec François Marcela-Froideval; Xoco avec Thomas Mosdi; Sha avec Pat Mills; sa fresque sanglante culte, Requiem… « L’objectif, c’était de faire découvrir des œuvres rarement, voire jamais montrées au public », nous explique l'artiste. Seulement des originaux qui ne sont pas à vendre, gardés pour des raisons affectives, personnelles, et qui font partie de son histoire de dessinateur.

Fort de son exigence artistique et de sa méfiance vis-à-vis des logiques industrielles, il construit une œuvre libre, excessive et personnelle, toujours en rupture avec les formats conventionnels. Une figure « hors-normes » en somme, et ça tombe bien, c'est le thème des Imaginales 2025...

« Je me suis longtemps considéré comme quelqu’un de normal, mais avec le temps, je me rends compte que mon travail, ma manière de faire, tout ça sort des cadres habituels. C'est avec le temps que je me suis découvert hors-norme », nous confie-t-il.

Il développe, avec la perspective de l'expérience : « En réalité, déjà enfant, j’avais du mal à rentrer dans le système. Ce qui m’a sauvé, professionnellement, c’est que j’ai toujours rencontré du succès. Je fais simplement comme je le sens — et parfois, ce que je fais, personne ne l’avait encore fait. D'abord, on me dit que ce n’était pas possible. Mais c’est toujours le même schéma : on rejette, et puis quelques années plus tard, c'est normal pour tout le monde. »

Depuis 2023, celui qui s'est installé dans le Morbihan s'implique dans une association autour de l’autisme, une aventure qui lui a permis de « mettre des mots sur certaines choses ». BD et autisme a pour vocation de promouvoir la bande dessinée fantastique tout en soutenant les artistes graphiques présentant un trouble du spectre autistique (TSA). Depuis deux ans, elle décerne le prix BD et autisme, qui met en lumière les talents issus de ce spectre : « Chaque année, je choisis cinq lauréats avec lesquels je reste en contact : j’achète leurs œuvres, je leur donne un coup de main quand je peux. Acheter leurs créations, c’est aussi une manière concrète de les aider à se procurer du matériel — comme Vincent Jolivet, un peintre à qui j’ai acquis une toile pour qu’il puisse s’offrir un pistolet à peinture. »

L'association organise également des ventes aux enchères, dont les bénéfices permettent de financer des bourses d’études destinées à ces artistes. Elle œuvre par ailleurs à la constitution d’un fonds muséal entièrement dédié à ce champ artistique. Il constate : « Le projet s’est naturellement orienté vers un public adulte. On pense, communément, d’abord à l’enfant atteint de TSA, puis quand on bascule dans le statut d'adulte, on vous laisse vous débrouiller. Par ailleurs, certains découvrent leur trouble tard, à 30, 40 ans. »

Deux oeuvres en acrylique (sur skateboard et toile) de Vincent Jolivet, alias Kyuse. Association Olivier Ledroit BD et Autisme.

Longtemps prisonnier du sentiment de faute de ne pas être comme les autres, le dessin a aussi été, pour Olivier Ledroit, une manière de s’évader : « Dès l’enfance, on est enfermé dans un carcan : on te dit comment te tenir, quoi faire, ce qui est acceptable ou non. Le dessin, c’était ma sortie de secours, ma brèche dans le mur. Ça m’a permis de rêver, de respirer, de rester libre. »

Il conclut : « Quand on est artiste, on entre dans un échange de cœur à cœur avec ceux qui nous lisent. Je les emmène dans mes délires, dans mon univers, et pendant le temps de la lecture, on est au même niveau. On partage la même scène intérieure. C’est un lien précieux, direct, qui dépasse toutes les normes. »

Cette rétrospective Olivier Ledroit, Vision d’entre-les-mondes, est à découvrir jusqu'au 18 juin prochain à la Bibliothèque Multimédia Intercommunale d’Épinal (BIM). L'édition 2025 des Imaginales continue de son côté, jusqu'à dimanche. Le programme complet est à découvrir ici.

