Morges met Sorj Chalandon à l’honneur du Livre sur les quais 2025

Cette année, c’est le romancier et ancien grand reporter Sorj Chalandon qui endossera le rôle de président d’honneur. Récompensé du prestigieux Prix Albert-Londres en 1988 pour ses reportages sur l’Irlande du Nord, Chalandon a depuis conquis les lecteurs avec une œuvre vibrante de vérité, publiée chez Grasset. En août, il fera son retour en librairie avec Le Livre de Kells, son douzième roman.

Le festival braque aussi les projecteurs sur Albin Michel, maison d’édition indépendante fondée en 1902 et dirigée depuis 2022 par Anna Pavlowitch. Avec 450 titres par an, elle abrite des plumes aussi diverses que Stephen King, Amélie Nothomb, Yuval Noah Harari ou Mélissa Da Costa. Une belle complicité entre éditeur et événement, célébrée en 2025 avec panache.

Après le corps et l’écologie, le fil rouge de cette 16e édition sera celui des cinq sens. Lectures, rencontres et ateliers exploreront le goût, l’odorat, la vue, l’ouïe et le toucher, pour une immersion sensorielle totale dans l’univers littéraire.

L’affiche signée Nicolas Di Meo plonge les visiteurs dans un monde où les bâtiments sont faits de tranches et de couvertures, et où l’on déambule entre les histoires comme dans les rues d’une ville. Morges s’y transforme en cité de papier, habitée de lecteurs rêveurs et curieux.

Il ne reste plus qu’à patienter jusqu’à l’été pour découvrir la programmation complète. En attendant, un conseil : gardez les yeux, les oreilles – et le nez – bien ouverts !

Par Dépêche

