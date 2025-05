Martine au camping, ou la culture à la plage, selon Rachida Dati

Depuis un camping des Pyrénées-Orientales, à Canet-en-Roussillon (un établissement 4 étoiles), la ministre de la Culture, Rachida Dati, a lancé la 6e édition de l’Été culturel, avec une nouveauté : une programmation dédiée aux campings, hauts lieux de vacances populaires. Accompagnée du réalisateur Fabien Onteniente, elle a inauguré ce dispositif inédit visant à faire du camping un nouveau chapitre du grand livre de la culture partagée.

Signé avec la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air, un protocole permettra de déployer animations et spectacles dans ces lieux de villégiature. En Grand Est, par exemple, la “Caravane des Jeunes Estivants” fera escale dans une trentaine de campings avec des apéro-spectacles menés par de jeunes artistes, notamment des auteurs-illustrateurs jeunesse.

Du livre au spectacle vivant, en passant par le cinéma et le patrimoine, l’Été culturel propose partout en France — et en outre-mer — une riche programmation hors des lieux culturels traditionnels. L’initiative vise à toucher en priorité les enfants, les jeunes et les familles, y compris dans les zones rurales et les quartiers prioritaires, en mêlant création artistique et médiation.

Plus qu’une simple animation estivale, l’Été culturel s’affirme comme un levier d’inclusion culturelle, une aventure à ciel ouvert où chaque vacancier peut devenir lecteur, spectateur ou acteur de culture.

Crédits photo : La Marina de Canet

Par Dépêche

