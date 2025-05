Intemporel, Petit Ours Brun fête ses 50 ans

La légende commence avec Claude Lebrun, qui imagine l’histoire simple d’un petit ours qui fait pipi dans son pot, tout seul, comme un grand. Danièle Bour lui donne vie au pinceau. Succès immédiat : les lecteurs en redemandent. L’ourson cartonne dans Pomme d’Api avant de rayonner en librairie, en dessin animé, en albums audio, en jouets... En 50 ans, il est devenu un incontournable de la petite enfance : 800.000 livres vendus par an, 28 millions écoulés depuis sa création.

Ce qui frappe chez Petit Ours Brun, c’est la simplicité de ses histoires : mettre ses chaussettes, ranger ses jouets, embrasser sa maman… des petits gestes du quotidien vécus comme de grandes aventures. Et parce que du haut de ses trois ans, tout lui semble immense, pas d’ironie ni second degré : on parle ici d’émotions brutes, de colère, de fierté, de joie ou de bouderie.

Souffler 3 bougies, 50 fois

Imaginé comme un « héros-miroir », Petit Ours Brun permet à l’enfant de s’identifier, mais aussi aux adultes de mieux comprendre cet âge où tout est nouveau, intense, fragile. C’est ce qui explique son intemporalité : malgré les évolutions sociales de ces cinquante dernières décennies, Petit Ours Brun reste centré sur l’enfant.

Alors Bayard Jeunesse ne célèbre pas cet anniversaire à moitié : publications multilingues (arabe, espagnole, chinois, turc, wolof, ukrainien...), recueil des 50 plus belles histoires, coffrets de figurines, sorties cinéma adaptées aux tout-petits...

Sans oublier une campagne de pub qui fait référence à Game of Thrones et Star Wars. Parce qu'au final, Petit Ours Brun est un peu la référence « pop-culture » de ceux qui n'ont pas l'âge de regarder la première saison des aventures des Stark et des Lannister...

