De Grimaldi à Andrea, le poche bientôt star de votre été

Juste derrière elle, on retrouve l'autrice américaine avec Les Secrets de la femme de ménage (24.013 exemplaires écoulés). Freida McFadden prend également la 11e place avec sa dernière sortie, La Prof (City, trad. Karine Forestier), vendue à 10.248 reprises.

En cette semaine numéro 20, le poche est roi. Porté sur le trône par les plus gros vendeurs de la littérature française, le format semble prêt à conquérir toutes les plages de l'Hexagone d'ici quelques semaines.

Virginie Grimaldi réapparait donc en 6e place, avec Plus grande que le ciel (Livre de poche) qui séduit 16.080 nouveaux lecteurs. Le Goncourt 2023, Jean Baptiste Andréa, est 9e avec Veiller sur elle (L'Iconoclaste, collection proche), qui se vend à 10.911 exemplaires. David Foenkinos ferme le top 10 avec La Vie heureuse (Folio), grâce à 10.320 ventes.

Les 7e et 8e places sont occupées par Franck Thilliez avec le poche de Norferville (Pocket) et À Retardement (Fleuve) qui se vendent respectivement à 12.885 et 12.632 exemplaires. La 6e position revient à La Meute, livre-enquête sur Jean-Luc Mélenchon et le parti La France Insoumise, par les journalistes Charlotte Belaïch et Olivier Pérou, par ailleurs 3e du classement des librairies et 2e du classement en chiffre d'affaires — derrière Les heures fragiles de Virginie Grimaldi.

À noter qu'on comptabilise 42 nouvelles entrées dans le top 200 cette semaine. La meilleure performance est pour Raphaël Quenard, avec Clamser à Tataouine (Flammarion) qui se vend 7600 fois pour s'emparer de la 13e place. On imagine que l'acteur français a fêté ce succès cette semaine au Festival de Cannes.

Avec 4,116 millions d'exemplaires vendus et 52,537 millions € engrangés, le marché baisse de 8 % en volume et 6% en chiffre d'affaires par rapport à la semaine dernière. Des chiffres qui correspondent tout de même à une augmentation, comparés à la même période en 2024, de 5 % en volume et 8 % en chiffre d'affaires.

