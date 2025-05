Aurélie Razimbaud, Prix Aznavour des Mots d'Amour 2025

Ce prix littéraire puise son inspiration dans l’œuvre de Charles Aznavour : « À travers ce prix, c’est l’âme d’Aznavour que je souhaite transmettre », explique Mischa Aznavour, « il était un grand lecteur, admiratif des auteurs et amoureux des mots ».

Depuis qu'ils ont 19 ans, Aurélie et Alexis rêvent de fonder une famille. La naissance d'Hadrien apparaît comme l'accomplissement de leur amour, mais les médecins les informent immédiatement qu'en raison d'une malformation cardiaque, le nourrisson n'a que quelques heures à vivre. Ils s'efforcent de profiter des instants avec leur fils, qui déjoue les pronostics et lutte pour survivre. - Résumé de l'éditeur pour Je danserai pour toi

Comme chaque année, les titres en lice étaient exclusivement sélectionnés parmi les propositions d'oeuvres parues entre le 1er mai de l’année précédente et le 1er mai de l’année en cours, soumises par des maisons d’édition ou éditeurs indépendants ayant répondu à l'appel de l’association organisatrice.

Le jury de cette année était composé de Mischa Aznavour, président et fondateur du Prix Aznavour des Mots d’Amour ; Léonor de Récondo, présidente d’honneur et lauréate du Prix 2024 ; Marlène Schiappa, ancienne ministre, autrice, associée Tilder ; Tcheky Karyo, acteur, auteur-compositeur-interprète ; Chloé Deschamps, éditrice et autrice ; Christian Panvert, journaliste et grand reporter ; Pascal Nègre, imprésario ; Jacques Terzian, Fondateur du Prix du RomanNews Publicisdrugstore-Les Échos Week-End et membre fondateur du Prix Aznavour des Mots d’Amour ; Gérard Davoust, Président d’honneur de la Sacem.

