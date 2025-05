Syberia, le jeu culte de Benoît Sokal, bientôt de retour

« Syberia est bien plus qu’un jeu : c’est un voyage initiatique, une expérience sensorielle et émotionnelle inoubliable. Avec ce remaster, nous voulons faire redécouvrir cette aventure à une nouvelle génération, tout en offrant aux fans historiques une version sublimée, respectueuse de l’héritage de Benoît Sokal », explique Elliot Grassiano, cofondateur de Microids, qui avait développé et édité le jeu original.

Le jeu vidéo sortait de l'imagination de Benoît Sokal (1954-2021), scénariste et dessinateur belge qui s'était beaucoup intéressé au médium. Il a réalisé et scénarisé Syberia, qui représentait une nouvelle étape artistique après L'Amerzone, sorti en 1999 et récemment remastérisé par Microids.

Développée par Virtuallyz Gaming et Microids Studio Paris, la nouvelle version de Syberia offrira une refonte graphique complète aux joueurs et joueuses, dans le respect de l'univers imaginé par Benoît Sokal.

Par Antoine Oury

