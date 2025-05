Formation : à l'Afdas, qui pour représenter les artistes-auteurs ?

Le ministère de la Culture a publié un arrêté, daté du 14 mai dernier, fixant la composition du conseil de gestion de la section particulière des artistes-auteurs au sein de l'Afdas. Pour rappel, ce conseil définit les priorités de la section particulière, mais aussi les règles de recevabilité, d’éligibilité et de prise en charge des professionnels concernés.

Il alloue également les budgets, et arrête les services et actions de formation susceptibles d'être financés par l'Afdas. Rappelons que la formation professionnelle des artistes-auteurs est financée par des cotisations, de 0,35 % pour les artistes-auteurs et de 0,1% pour les diffuseurs.

Le conseil de gestion de la section particulière des artistes-auteurs compte trois collèges : des organisations professionnelles d'artistes auteurs (21 sièges), des organisations professionnelles de diffuseurs (7 sièges) et des organismes de gestion collective contribuant au financement (5 sièges).

Au sein du collège des organisations professionnelles d'artistes auteurs, quatre sièges sont réservés pour la branche professionnelle des écrivains, trois pour les auteurs et compositeurs de musique, huit pour la branche professionnelle des arts graphiques et plastiques, quatre pour la branche professionnelle du cinéma et de l'audiovisuel et deux sièges pour les professions de la photographie.

La répartition détaillée est la suivante :

Collège des artistes-auteurs

Pour la branche professionnelle des écrivains : la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse (un siège), l'ATLF - Association des traducteurs littéraires de France (un siège), la Ligue des auteurs professionnels (un siège) et les EAT - Ecrivaines et écrivains associés du théâtre (un siège) ;

Pour la branche professionnelle des auteurs et compositeurs de musique : l'UNAC - Union nationale des auteurs et compositeurs (un siège), le SNAC - Syndicat national des auteurs et des compositeurs (un siège), le SMC - Syndicat français des compositrices et compositeurs de musique contemporaine (un siège) ;

Pour la branche professionnelle des arts graphiques et plastiques : l'AFD - Alliance France design (un siège), le SNAC - Syndicat national des auteurs et des compositeurs (un siège), le SNAP-CGT - Syndicat national des artistes plasticiens CGT (un siège), le CAAP - Comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs (un siège), le syndicat SMdA-CFDT - Solidarité maison des artistes CFDT (deux sièges), le SNSP - Syndicat national des sculpteurs plasticiens (un siège) et l'UNPI - Union nationale des peintres-illustrateurs (un siège) ;

Pour la branche professionnelle du cinéma et de la télévision : l'AGRAF - Auteurs groupés de l'animation française (un siège), l'UPAD - Union professionnelle des auteurs de doublage (un siège), le SCA - Scénaristes de cinéma associés (un siège) et la GARRD - Guilde des auteurs-réalisateurs de reportages et de documentaires (un siège) ;

Pour la branche professionnelle de la photographie : l'UPP - Union des photographes professionnels (deux sièges) ;

Collège des diffuseurs

Le SNE - Syndicat national de l'édition (deux sièges), le CIPAC - Fédération des professionnels de l'art contemporain (un siège), l'USPA - Union syndicale de la production audiovisuelle (un siège), et la CSDEM - Chambre syndicale de l'édition musicale (trois sièges) ;

Collège des organismes de gestion collective

La SACEM - Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (un siège), la SACD - Société des auteurs et compositeurs dramatiques (un siège), la SCAM - Société civile des auteurs multimédia (un siège), la SOFIA - Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (un siège) et la SAIF - Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe (un siège)

L'arrêté du 14 mai 2025 est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

