Fabien Cerutti Prix du Roman Francophone des Imaginales 2025

Les lauréats 2025 :

Roman francophone

Kosigan, un printemps de sang, de Fabien Cerutti, Éditions Mnémos

Le lauréat a confié une « immense émotion en arrivant aux Imaginales », et d'expliquer : « J’aime profondément ce festival, son ambiance, ses lecteurs, sa générosité. Je suis heureux d’y être cette année encore, accompagné de mon dernier petit bâtard – comme j’aime appeler ce roman. »

Roman étranger traduit

Les Cités divines, tome 1 : La Cité des marches, de Robert Jackson Bennett, traduit par Laurent Philibert-Caillat, Albin Michel Imaginaire

Jeunesse

La Tisseuse de vents, de Nina Lan, Didier Jeunesse

Bande dessinée relevant de l’imaginaire au sens large (de 3 à 6 ans)

Un abri, d’Adrien Parlange, La Partie

Illustration

Dragons & Merveilles, de Philippe-Henri Turin, Gautier-Languereau

Bande dessinée (Fantasy, Science-fiction, anticipation…)



La Cuisine des ogres, trois-fois-morte, de Fabien Vehlmann et Jean-Baptiste Andreae, Rue de Sèvres

Le Prix Imaginales repose sur l’expertise de quatre jurys distincts, chacun chargé d’évaluer une catégorie spécifique. Le jury du Prix Imaginales des romans francophone et étranger traduit est composé de Lloyd Chéry, Céline Huchard-Blache, Léonore Periz et Anne Ruiz. Le Prix Imaginales du roman jeunesse est confié à Jérôme Blanchart, Frédéric Flusin, Florence Gérard et Nadine Petitjean.

Le Prix Imaginales de l’album est quant à lui attribué par Corinne Arrouey, Élise Barthélemy, Florent Kieffer et Sabine Lesur. Enfin, le Prix Imaginales de la bande dessinée et de l’illustration réunit Victor Battaggion, Laurence Grivot, Hubert Prolongeau, Antoine Ruiz et Olivier Souillé.

Le palmarès du Prix Imaginales 2024 a distingué Du thé pour les fantômes de Chris Vuklisevic, publié chez Denoël, dans la catégorie Roman francophone. Le Prix du Roman étranger traduit a été attribué à Sauvage de Joan Mickelson, qu'elle a elle-même traduit pour la collection Le Rayon Imaginaire. En littérature jeunesse, Mille Pertuis (tome 1), La sorcière sans nombril de Julia Thévenot, publié chez Gallimard Jeunesse, a été récompensé.

Côté bande dessinée, le prix revenait aux Murailles invisibles (tome 1) d’Alex Chauvel et Ludovic Rio, aux éditions Dargaud. Le Prix de l’illustration consacrait Les Cités obscures, Le Retour du Capitaine Nemo, illustré par François Schuiten, sur un texte de François Schuiten et Benoît Peeters, publié chez Casterman. Enfin, en catégorie album, Fjord de Willy Wanggen, publié chez Hongfei, remportait la distinction.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

DOSSIER - Un chihuahua et des elfes : Les Imaginales 2025 renversent les codes

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com