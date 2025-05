Entre Pixar et New Yorker, la ligne libre de Carter Goodrich

Illustrateur, scénariste et concepteur de personnages, Carter Goodrich a collaboré avec les plus grands studios d’animation, de DreamWorks à Pixar, en passant par Illumination et Sony Pictures Animation. Il est notamment à l’origine des personnages de films devenus emblématiques comme Le Prince d’Égypte, Le Monde de Nemo, Les Croods, Rebelle, Les Rebelles de la forêt, Moi, moche et méchant, Coco, Hôtel Transylvanie ou encore Ratatouille.

Mais le cinéma n’est qu’un versant de sa production. Auteur de plusieurs livres pour enfants, dont certains traduits en français : Dis bonjour à Zorro !, Oh, le beau manteau pour Zorro ! et Pas de câlins pour les cactus. Goodrich est également connu pour ses couvertures du New Yorker. Son travail a été salué par deux médailles d’or décernées par la prestigieuse Society of Illustrators.

Oeuvres de Carter Goodrich

L’exposition propose un double regard sur son œuvre. Une première section dévoile pour la toute première fois une série de portraits tirés de Western!, un projet de long métrage d’animation que Carter Goodrich développe depuis dix ans, centré sur la fascination des Américains pour les armes à feu. Ce travail engagé, au style expressif et épuré, est accompagné d’un livre éponyme, préfacé par Bill Watterson, le créateur de Calvin et Hobbes.

Une seconde section rassemble des dessins issus de son travail pour le cinéma d’animation, dont plusieurs personnages inédits, jamais retenus par les studios mais considérés par l’artiste comme ses plus grandes réussites. Ces figures oubliées sont aujourd’hui rassemblées dans l’ouvrage Casting Call, également présenté dans l’exposition.

Entre humour satirique et acuité graphique, cette rétrospective offre une plongée dans l’univers singulier d’un artiste qui partage aujourd’hui son temps entre Los Angeles et Providence, et qui n’a jamais cessé d’explorer, avec sensibilité, les contours du visage humain.

Crédits illustrations : Galerie Daniel Maghen

Par Ewen Berton

