Le premier lauréat du Prix Léo Scheer est connu

Pour cette première édition, après de longues et vives délibérations, le jury, composé de personnalités prestigieuses, a choisi de récompenser Catherine Cusset pour son ouvrage Ma vie avec Marcel Proust, publié aux éditions Gallimard. La lauréate reçoit une dotation de 4000 €.

Auteur remarquable de notre époque, qui a construit, roman après roman, la singularité de son regard posé sur le monde, conjugué à une formidable autodérision, elle nous offre, à partir d'une connaissance quasi absolue de la Recherche, une formidable initiation à l'œuvre de Marcel Proust, le plus extraordinaire des écrivains français. - Commentaire du jury

Catherine Cusset lit À la recherche du temps perdu depuis l’adolescence, et c’est à partir de cette fréquentation de longue date qu’elle a tiré une véritable leçon de vie, qu’elle partage ici dans un récit à la fois intime, drôle et profond. Que l’on soit familier de l’œuvre de Proust ou non, elle parvient à en faire un compagnon proche, presque familier.

L'autrice, née en 1963 à Paris, est une romancière française reconnue, diplômée de l’École normale supérieure et docteure en littérature. Agrégée de lettres classiques, elle enseigne à Yale jusqu’en 2002 avant de se consacrer entièrement à l’écriture. Son œuvre alterne autofiction et romans plus classiques, explorant des thèmes récurrents comme le désir, la famille ou les tensions culturelles entre France et États-Unis. Elle reçoit le grand prix des lectrices de Elle en 2000 pour Le Problème avec Jane et le prix Goncourt des lycéens en 2008 pour Un brillant avenir. Traduite dans une quinzaine de langues, elle vit aujourd’hui à New York.

Le jury est composé de personnalités du milieu littéraire qui ont eu un lien de travail ou d’amitié avec les Éditions : Pascal Ory, de l’Académie française, qui y a publié le bel Anouchka, Claire Berest et Louis-Henri de La Rochefoucauld, qui eux, y ont publié leurs trois premiers livres, la critique littéraire Marie-Laure Delorme, l’écrivain et éditeur Stéphane Barsacq, Anne Ghisoli, la directrice de la Librairie Gallimard, Laetitia Berrut, qui dirige l’Hôtel Bedford aux côtés de son père, Gérard Berrut, Nathalie Rheims, auteur phare de la maison, et Angie David, qui la dirige.

La remise du prix se déroulera le mardi 27 mai 2025, lors d’une cérémonie organisée à l’Hôtel Bedford, de 19h à 21h.

