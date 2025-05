L'amour-fleuve : un torrent de vie

Belo Horizonte est une ville apparemment tranquille qui va connaître une rébellion : celle de Lucy, jeune prostituée d’une maison de passe, qui refuse de coucher avec d’autres hommes tant qu’elle n’aura pas Venâncio, l’homme qui la repousse.

Énigmatique, solitaire, Venâncio formait un couple idéal et très amoureux avec Dalva, couple qui forçait l’admiration et l’envie de tous, jusqu’à ce qu’un drame ne survienne, qui va ruiner cette entente.

Chaque jour Dalva quitte son domicile, et se fait interpeller par Lucy qui lui répète qu’un jour, son homme sera le sien. Dalva reste impassible et semble avoir transformé son amour pour Venâncio en douleur, et personne n’en connaît les raisons.

Ce trio repousse les limites du désir pour vivre chacun un amour impossible à se pardonner, car l’écueil est dans chacun des protagonistes qui cherchent comment se détacher ou s’accaparer la vie des autres.

Mais à quoi bon se pardonner si on ne peut pas oublier le passé ? Le récit gagne en intensité et en profondeur avec une véritable réflexion sur la jalousie, la possession, ce que la vie fait de nos faiblesses.

Carla Madeira écrit que « l’ignorance est le sel de la bonté, elle nous empêche de rendre notre impuissance trop au sérieux », parce que, de la bonté, il y en a à foison dans ce livre, de la bonté qui touche et qui sauve des vies, une forme de bonté qui porte les personnages à bout de bras, les aide à transcender les tragédies et prouve que rien ne peut être insurmontable.

Ce roman a la couleur vive et criarde de l’Amérique du Sud, une couleur qui se révèle en joie « celle qui cache sa délicatesse dans la course des jours, qui ne s’offre pas sur un plateau, qui veut être trouvée, surprise, aimée ». Un livre qui revient sans cesse sur un drame qu’on découvre au fur et à mesure, des petits cailloux semés chapitre par chapitre, et dont l’issue surprendra le lecteur.

Une écriture crue par moment, brutale comme l’orgueil de Lucy, tendre et délicate comme la tristesse de Dalva, sombre comme la solitude de Venâncio, poétique souvent, la romancière joue sur le ton picaresque quand elle nous raconte l’histoire de chaque famille, un roman envoûtant et subjuguant. Un roman à déguster au rythme du fleuve, image de la vie qui ne cesse jamais de couler malgré les obstacles.

Par Christian Dorsan

