Après 30 ans d'inactivité, le Prix Alexandra David-Néel de retour

Relancé cette année dans un nouveau format, le Prix littéraire Alexandra David-Néel distingue une œuvre graphique parue entre août 2024 et mars 2025, explorant les thématiques du voyage, de l’aventure et de l’exploration – des valeurs chères à la figure d’Alexandra David-Néel.

Cette récompense avait été créée en 1986 sous le nom de Prix Alexandra-David-Néel/Lama-Yongden, du nom de l'exploratrice et de son fils adoptif. Il avait été remis pour la dernière fois en 1997 à Jean-François Revel et Matthieu Ricard pour Le Moine et le Philosophe (NiL Editions).

Le jury, présidé par Olivier Biscaye, directeur de la rédaction de La Provence, réunissait plusieurs personnalités du monde culturel : Stephen Loye (artiste et vidéaste), Noémie Tronchon (librairie de la Presse), Marlène Deneuve (librairie La Ruelle), Martine Thiéblemont (adjointe au maire de Digne-les-Bains, en charge de la culture), Catherine Boyadjian (réseau de lecture publique de Provence Alpes Agglomération) et Sandra Cattini (directrice du pôle artistique et muséal de la ville).

Une distinction à l’image d’une exploratrice hors norme

La remise officielle du prix a eu lieu ce samedi 17 mai à 11h30, lors de l’inauguration du Salon, au Palais des congrès de Digne-les-Bains. Les deux autres titres sélectionnés étaient Hemingway et Martha Gellhorn par Amazing Ameziane, et L'Île aux géants (de Quentin Boyer di Bernardo et Harold Charre)

Alexandra David-Néel (1868-1969) a consacré plus de quatorze années de sa vie à explorer l’Asie, parcourant l’Inde, la Chine, le Japon, la Corée, et surtout le Tibet, à une époque où ces régions étaient largement interdites aux étrangers. En 1924, elle entre clandestinement à Lhassa, devenant la première femme européenne à fouler la capitale tibétaine.

Voyageuse érudite, elle a rapporté de ses expéditions une connaissance fine du bouddhisme tibétain et des cultures himalayennes, consignée dans des récits mêlant rigueur ethnographique et souffle romanesque. Ses expéditions, souvent menées dans des conditions extrêmes, ont fait d’elle une figure majeure de l’exploration et de la pensée orientale au XXe siècle.

Par Preus museum — Flickr: Alexandra David-Néel, CC BY 2.0

