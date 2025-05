États-Unis : des bibliothèques, privées de budgets, ferment des services

En mars dernier, le 47e président des États-Unis signait un décret présidentiel actant la suppression de l’Institute of Museum and Library Services (IMLS), agence fédérale qui attribue des subventions à quelque 125.000 bibliothèques et 35.000 musées du pays. Au cours de son premier mandat, Donald Trump avait déjà tenté, à plusieurs reprises, de réduire les fonds alloués à cette agence, mais s'était heurté à l'opposition du Congrès.

Cette fois, le président des États-Unis a donc choisi la voie du décret présidentiel, afin de contourner le Congrès. Cependant, 21 États ont contesté la légalité de cette suppression de l'agence et de ses subventions, en portant plainte : la justice a répondu favorablement à leur demande et reconnu l'urgence à intervenir en émettant une injonction préliminaire.

Celle-ci suspend toutes les opérations engagées pour le démantèlement de l'Institute of Museum and Library Services, et oblige l'administration à assurer « le traitement, le décaissement et le paiement des subventions déjà octroyées, ainsi que le déblocage des fonds attribués qui ont été annulés ou qui sont devenus inaccessibles » aux bénéficiaires.

Des établissements fragilisés

Les subventions versées par l'IMLS permettent aux États et aux bibliothèques de financer la gratuité d'accès et des services, la modernisation des infrastructures et des équipements ou encore de proposer des programmes orientés vers les populations défavorisées. Autant de choix politiques en faveur d'un accès libre et à l'information, qui nécessitent cependant des budgets importants.

La disparition des aides de l'IMLS, même temporaire, a déjà eu des conséquences fâcheuses dans plusieurs États, rapporte l'Associated Press. Le Maine, à l'est du pays, a ainsi provisoirement fermé sa bibliothèque centrale, quand des services, dans d'autres États, ont été suspendus : plus de livres numériques dans les établissements du Mississippi, tandis que le prêt inter-établissement ne fonctionne plus dans le Dakota du Sud.

Les services liés aux documents numériques sont en première ligne, en cas de coupes budgétaires : ils sont en effet particulièrement onéreux pour les établissements qui choisissent de les mettre à disposition des usagers. Les livres numériques et titres audio numériques sont achetés par les établissements directement auprès des éditeurs, à des prix bien plus élevés que ceux proposés au grand public.

Depuis plusieurs années, des organisations américaines de bibliothécaires critiquent cet état de fait, pointant la lourde charge que fait peser ce marché dérégulé sur les dépenses publiques. Depuis le Covid-19, les usagers ont par ailleurs pris l'habitude d'écouter les textes ou de lire sur écran, ce qui a conduit à l'explosion des coûts associés à ces services.

Un budget « qu'il faut sans cesse défendre »

À l'échelle du budget fédéral total, lequel s'élevait à plus de 6000 milliards $ en 2024, les quelque 300 millions $ du budget annuel de l'IMLS paraissent dérisoires, d'autant plus que la moitié, à peine, est distribuée aux bibliothèques principales des États — le reste revenant notamment aux musées. Ces dernières flèchent ensuite ces sommes vers d'autres établissements, en finançant leurs projets.

Les plus importantes bibliothèques assument aussi le coût des prêts numériques, les structures de moindre taille ne pouvant engager de telles dépenses. « Tout le monde devrait savoir que les ressources numériques sont bien trop onéreuses pour la plupart des bibliothèques », rappelle Cindy Hohl, présidente de l'association des bibliothécaires américains, auprès de l'Associated Press.

Trois États, la Californie, Washington et le Connecticut, se sont vus notifier en avril dernier la suppression pure et simple de la totalité des subventions encore dues par l'IMLS. « Nous sommes interloqués », a expliqué Rebecca Wendt, directrice de la bibliothèque d'État de la Californie, en soulignant que les autres gouvernements d'État n'avaient pas été notifiés de la même décision. Un recours a été formulé auprès de l'agence fédérale.

Début, la bibliothèque d'État du Maine a licencié 8 agents, faute de pouvoir assurer leur rémunération. « Les fonds accordés aux bibliothèques ne sont jamais pérennes. Ils sont toujours remis en cause, et il faut sans cesse les défendre », déplore Liz Doucett, directrice de la bibliothèque du Curtis Memorial, à Brunswick, dans le Maine.

Selon l'association des bibliothécaires américains, l'administration a accepté d'appliquer les dispositions de l'injonction préliminaire émise mi-mai contre le démantèlement de l'agence fédérale. Les équipes seraient ainsi de retour, mais l'organisation reste méfiante, d'autant plus que l'État fédéral a fait appel de la décision de justice.

« Nous sommes raisonnablement optimistes, mais les défenseurs des bibliothèques ne baisseront pas les bras tant que les bibliothèques de chaque État n'auront pas reçu le financement promis et que l'IMLS ne sera pas de retour, pleinement opérationnelle, pour répondre aux besoins d'information de tous les Américains », a souligné Cindy Hohl dans un communiqué.

