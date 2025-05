20.000 livres à partir de 1 € : c'est déjà les soldes à Brest

Comme le rapporte Le Télégramme, le réseau des médiathèques de Brest procède chaque année à un tri nécessaire, en se débarrassant des livres anciens, qui représentent 10 % du fond, pour les remplacer par des neufs. Plutôt que de tous les jeter, ceux qui sont encore en état d'être lus sont mis de côté tout au long de l'année en vue d'une grande vente organisée au printemps.

Cette édition 2025 proposera environ 20.000 documents à la vente (contre 17.000 l'an dernier). Albums jeunesse, bandes dessinées, romans, magazines, documentaires ou beaux livres : l’offre se veut éclectique et accessible. Les prix varient entre 1 et 5 €, à l’exception de certains ouvrages d’art affichés à 15 €. Un plafond de 50 € par panier est fixé et les rayonnages seront réapprovisionnés chaque jour, afin de permettre au plus grand nombre d'en profiter.

À LIRE : Brest : que va devenir la bibliothèque La Pérouse ?

La vente se déroule de 12h30 à 18 h30 jusqu'au vendredi, et de 10h à 18h ce samedi. En 2024, l’opération avait attiré plus de 5000 visiteurs. Les ouvrages invendus à l'issue de l'opération ne seront pas perdus. Ils seront confiés au Projet Sapristi, qui les redistribuera dans ses librairies solidaires de Recouvrance et de La Pam. Ces structures ont pour vocation de rendre accessibles les livres aux personnes en situation de handicap, socialement isolés ou sans emploi.

Crédits image : Par Jérémy Kergourlay — Travail personnel, CC BY-SA 4.0



Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com