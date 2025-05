L'Europe, la culture et l'IA : un drôle de ménage à trois

Pour le cofondateur du groupe ABBA, pas question de ressasser la célèbre chanson du groupe suédois : “The winner takes it all / The loser's standing small...” En tant que président de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC), Björn Ulvaeus menait la délégation devant le Parlement européen. Si les les droits des créateurs ne sont pas protégés, face aux modèles de langage, les premiers auront tôt fait de sombrer dans l'oubli.

La loi sur l’intelligence artificielle de l’UE (AI Act), entrée en vigueur en août 2024, constitue une initiative pionnière pour encadrer l’IA de manière globale. Bien que la loi contienne des dispositions relatives à la transparence et à la protection des droits d’auteur, certaines inquiétudes ont été exprimées quant à son efficacité à relever les défis posés par l’IA générative.

Des critiques dénoncent notamment des lacunes potentielles, telles que l’exemption de fouille de textes et de données (TDM), qui pourrait permettre aux développeurs d’IA d’utiliser des contenus protégés sans consentement approprié.

L'événement de ce 20 mai, soutenu par les députés européens Brando Benifei et Michael McNamara, rassemblait Olivier Nusse (Universal Music France), Christian van Thillo (DPG Media), Anne-Sylvie Bameule (Actes Sud) et Jesús Badenes del Río (Planeta). L'événement a également réuni un large éventail de créateurs et d'artistes-interprètes, confirmant ainsi que le sujet est au cœur des préoccupations et réaffirmant l'unité du secteur, souligne le Syndicat national de l'édition dans un communiqué.

Björn Ulvaeus a averti que les intérêts des créateurs ne doivent pas être négligés dans la course au développement de l’IA, soulignant que les revenus générés par ces technologies proviennent souvent d’œuvres créatives humaines. Anne-Sylvie Bameule, présidente du groupe Actes Sud, a critiqué la « fausse transparence » proposée par la Commission européenne, affirmant qu’elle permettrait aux entreprises d’IA de continuer à exploiter des millions de livres sans répercussions.

Et d'ajouter que Le marché du livre est déjà inondé de « “faux livres” qui non seulement menacent le plus grand secteur culturel européen mais peuvent également mettre en danger les consommateurs. Le législateur européen a clairement dit “ça suffit”, il est temps que la Commission fasse ce que dit la loi ».

Ces “faux livres” désignent des ouvrages générés par intelligence artificielle, souvent sans auteur réel ni validation éditoriale. Produits automatiquement par des modèles de langage, ces textes sont diffusés via des plateformes d’autoédition, parfois sous de faux noms ou en usurpant le style d’écrivains connus.

L’IA puise dans d’immenses bases de données d’œuvres existantes, qu’elle mixe ou plagie sans discernement, franchissant parfois les limites du droit d’auteur. Publiés à la chaîne, ces contenus visent le profit immédiat et saturent le marché de livres de mauvaise qualité, au détriment des auteurs légitimes et des lecteurs.

À ses côtés, Jesús Badenes del Río, directeur général de la division Livres du groupe Planeta, ajoute que « la pleine application du cadre juridique du droit d’auteur et le développement de modèles d’IA ne doivent pas être considérés comme des objectifs contradictoires. Le respect de la créativité exige une transparence totale et rigoureuse sur toutes les œuvres utilisées pour entraîner les modèles génératifs d’IA ».

Et d'ajouter que les artistes et auteurs ne fournissent pas leurs oeuvres à une société par pure bienveillance : entre en compte leur intérêt propre, « comme l’a établi Adam Smith en 1776 dans son ouvrage fondamental La richesse des nations. Nous encourageons les législateurs européens et la Commission européenne à agir de manière stratégique en ce qui concerne l’un des véritables piliers de la prospérité et de la démocratie ».

Un site a été mis en ligne pour détailler le propos. Voici une traduction de ce manifeste :

L’intelligence artificielle regorge d’opportunités pour les créateurs et peut enrichir l’art humain. L’Union européenne devrait favoriser un environnement où le marché créatif et l’IA peuvent prospérer ensemble.

Adopté au début de l’année 2024, l’AI Act a doté les auteurs, interprètes et autres titulaires de droits d’outils essentiels pour exercer et faire respecter leurs droits. Le législateur européen a reconnu que cela constituait un levier essentiel pour soutenir le développement de l’IA en Europe et protéger les secteurs créatifs de l’UE, moteurs de son paysage culturel et économique.

Notre coalition s’inquiète de ce que la mise en œuvre soit ramenée à un niveau si bas qu’elle risquerait de saper les objectifs de l’AI Act, de contrevenir au droit de l’Union et d’ignorer l’intention du législateur européen.

Nous appelons désormais les responsables politiques européens à défendre les principes de transparence, de consentement et de protection des créateurs.

