Un tuk-tuk librairie débarque sur les routes d'Occitanie

À Uzès, la littérature n’attend plus les lecteurs entre quatre murs : elle vient directement à leur rencontre. À partir du 27 mai, dès 18h, la librairie La Place aux Herbes s’associe à Mobilivre pour lancer le Book-Book, un étonnant tuk-tuk littéraire, véritable bibliothèque ambulante qui entame sa toute première tournée dans l’Uzège.

Depuis son ouverture il y a quatre ans, La Place aux Herbes s’est imposée dans le paysage culturel local. Bien plus qu’un lieu de vente, la librairie se rêve en maison commune de la lecture, en lien constant avec les festivals, les écoles, les médiathèques et les habitants. Une ambition partagée par Mobilivre, projet itinérant né sous l’impulsion de Jean-Pierre Martin, ancien organisateur de tournées littéraires.

Un tuk-tuk plein de livres et d’idées

Le Book-Book, c’est un petit bijou d’ingéniosité : un tuk-tuk électrique transformé en mini-librairie roulante, chargé de 600 ouvrages, dont 30 % issus de maisons d’édition indépendantes et locales. Chaque mois, une sélection baptisée « la météo des pages » proposera coups de cœur, nouveautés et suggestions auprès des libraires et des lecteurs. L’objectif : offrir une vitrine aux éditeurs absents des rayons traditionnels, et recréer le lien entre les livres et ceux qui en sont éloignés.

Fin mai, cinq tournées hebdomadaires desserviront 35 villages de l’Uzège. Et pour ceux qui seraient surpris de voir débarquer un engin littéraire sur leur place publique : pas d’inquiétude, l’arrivée du Book-Book sera annoncée... En musique.

Créer du lien autour des mots

Au-delà des livres, Mobilivre mise sur l’animation : dédicaces, ateliers d’écriture, rencontres impromptues… À l’image de La Place aux Herbes, qui depuis ses débuts multiplie les initiatives pour démocratiser la lecture, notamment à travers des partenariats avec les associations locales, les acteurs publics et les établissements scolaires.

Crédits image : Image d'illustration du tuktuk électrique, par Mobilivre

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com