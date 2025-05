Biblis en folie 2025 : trois jours pour célébrer les bibliothèques

Le 26 avril 2025, à la Maison de la Poésie de Paris, se tiendra la deuxième édition du Festival et Prix des Littératures Urbaines. Conçu par les auteurs Zakaria Harroussi et Freddy Dzokanga, et co-fondé avec Taoufik Vallipuram, cet événement inédit trouve son origine dans un constat : « Alors que 80 % des Français vivent en ville, il manquait un événement littéraire en France qui met en lumière les auteurs et autrices de romans et essais qui changent nos regards sur les vies urbaines, des périphéries aux centres, des quartiers populaires aux quartiers huppés. »