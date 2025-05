Drôles de Petites Bêtes : un nouvel album et une exposition

Une exposition en plein air pour rencontrer les drôles de petites bêtes. Les héros de la série créée par Antoon Krings, dont les récits sont publiés aux éditions Gallimard Jeunesse depuis 1994, donnent rendez-vous à leurs lecteurs dans le domaine national de Saint-Cloud : 460 hectares de terrain aménagés pour l’occasion.

Au cœur du Jardin de Valois, l’exposition en plein air propose aux lecteurs de suivre Léo le lérot dans ses aventures aux côtés de ses compagnons hauts en couleurs : Benjamin le lutin, Merlin le merle et Édouard le loir. Un parcours à taille d’enfant pour explorer les coins et recoins d’un jardin imaginé par Antoon Krings lui-même, en collaboration avec le paysagiste-concepteur Matthias Colardelle.

Mosaïque florale et jeux nature

Le samedi, dès 14 h, les visiteurs pourront découvrir les secrets du jardin lors d’une balade guidée par la cheffe jardinière du domaine, du jardin du Trocadéro jusqu’à celui des Petites Bêtes, sur inscription. L’après-midi se poursuivra, et se répètera le dimanche, avec une grande mosaïque participative : petits et grands seront invités à assembler une fresque florale inspirée d’un dessin d’Antoon Krings.

Et pour prolonger la magie, un parcours-jeu téléchargeable sur le site du domaine permettra aux familles de jouer les explorateurs tout au long du week-end, en compagnie des héros de la collection.

Un phénomène de la jeunesse

Cette exposition à ciel ouvert accompagne la sortie de Colin, petit lutin, le nouvel album d’Antoon Krings, attendu en librairie le 16 juin. L’auteur y met en scène Benjamin, un lutin convaincu d’être le plus merveilleux de tous — et le seul à habiter son jardin. Jusqu’au jour où l’arrivée d’un curieux personnage, malicieux et très gourmand, vient bouleverser sa tranquillité…

Avec cet album, Antoon Krings enrichit une collection déjà foisonnante de plus de 70 titres. Depuis 1994, ses Drôles de Petites Bêtes ont conquis le cœur des jeunes lecteurs grâce à une galerie de personnages aussi attachants que colorés : Mireille l’Abeille, Loulou le Pou, Belle la Coccinelle ou encore Léon le Bourdon.

Cette série emblématique de la littérature jeunesse, qui a su allier fantaisie, tendresse et sens du détail naturaliste, s’est imposée bien au-delà des frontières françaises. Traduite en plus de vingt langues, adaptée en films d’animation, en séries télévisées et déclinée en une multitude de produits dérivés, elle affiche aujourd’hui plus de 21 millions d’albums vendus dans le monde.

Pour fêter ses 30 ans, la collection s’était offert une exposition anniversaire à la Galerie Gallimard à Paris, du 24 mai au 13 juillet 2024, retraçant l’univers et les coulisses de cette œuvre devenue incontournable.

Crédits image : Couverture du nouvel album, aux éditions Gallimard Jeunesse Giboulées

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com