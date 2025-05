Prix Jean Daniel 2025 : verdict à venir pour dix auteurs

Créé en hommage au fondateur du Nouvel Observateur, le prix distingue un livre en lien avec les engagements intellectuels, politiques ou littéraires chers à Jean Daniel.

La sélection reflète la diversité des formes et des sujets abordés dans l’actualité éditoriale récente. Parmi les finalistes figurent des récits personnels, des essais engagés, des enquêtes géopolitiques et des textes littéraires à forte portée documentaire.

On y retrouve notamment La Troisième vie de Fabrice Arfi (Le Seuil), Personne morale de Justine Augier (Actes Sud), Beyrouth, 13 avril 1975 de Marwan Chahine (Belfond), Mesopotamia d’Olivier Guez (Grasset), ou encore Triades d’Antoine Vitkine (Tallandier).

Des ouvrages collectifs figurent également dans la sélection, comme Le Sermon d’Hippocrate de Caroline Eliacheff et Céline Masson (L’Observatoire), qui interroge les dérives idéologiques affectant la médecine contemporaine. Le jury a aussi retenu L’Accident de Jean-Paul Kauffmann (Équateurs), La Fureur et l’extase de Laurent Larcher (Bayard), Ce que je veux sauver de Peggy Sastre (Anne Carrière), et Mille milliards de rubans de Loïc Prigent (Grasset), récit de la mode comme industrie, culture et terrain d’enquête.

Le jury du prix, présidé par la journaliste Sara Daniel, rassemble des personnalités du monde littéraire et intellectuel telles que Jean Birnbaum, Kamel Daoud, Sylvain Courage, Sophie des Déserts, Marie-France Etchegoin, Bernard-Henri Lévy, Amin Maalouf, Laure Mandeville, Martine de Rabaudy et Marie-Lorna Vaconsin. Le secrétariat général est assuré par Benoît Kanabus.

La remise du prix, attendue le 16 juin, viendra clore une sélection qui entend refléter, dans l’esprit de Jean Daniel, les tensions de notre époque, à travers des textes d’enquête, de pensée et de littérature.

L'année dernière, le lauréat était l'auteur et dessinateur Jean Daniel pour Nous vivrons.

