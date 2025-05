Accusation de plagiat : réponse de l'éditeur de Guillaume Musso

Droit de réponse à l’article intitulé « Accusé de plagiat, Guillaume Musso a rendez-vous au tribunal en juillet » :

« L’accusation de plagiat totalement infondée dont il est question, qui a d’abord prospéré dans les médias et sur les réseaux sociaux, un an après la publication par CALMANN-LÉVY du roman de Guillaume Musso, ne repose sur aucun élément pertinent – et certainement pas ceux évoqués dans l’article – bien au contraire, ce que nous ferons valoir devant le Tribunal, par la voie de notre conseil.

Si nous avions été interrogés, nous aurions pu apporter des détails à ce sujet, et bien d’autres ; tout comme nous aurions pu ajouter que des plaintes en diffamation ont été déposées car les réputations d’une maison d’édition et d’un auteur ne peuvent pas être ainsi salies impunément. »

(quelques) Notes de la rédaction :

La rédaction prend acte de ces déclarations, et notamment de ce que l’éditeur a déposé « des plaintes en diffamation ». Sollicité, le conseil de Calmann-Lévy n’a pas pu nous les communiquer : en tant qu'actions pénales, elles sont couvertes par le secret de l'instruction. Elles ont toutefois été déposées, contre X, nous assure Me Gay, auprès du doyen des juges d’instruction du Tribunal judiciaire de Paris. Et portent sur une « diffamation publique envers un particulier ».

Le mois dernier, la plaignante, Diana Katalayi Ilunga nous avait indiqué : « Les journalistes du Monde ont demandé à la partie adverse [contre qui] ils souhaitent porter plainte », mais la maison d'édition n'avait manifestement pas apporté de précisions. Cette riposte en justice « n'est donc pour l'instant envisagée contre... personne », nous indiquait l'autrice dans un échange du 24 avril. Recontactée ce mercredi 21 mai, elle nous affirme ne pas être, à sa connaissance, ciblée par cette procédure.

ActuaLitté rappelle par ailleurs qu'au cours de son précédent article, avaient été évoqués les arguments de la plaignante, autant que ceux de la partie défenderesse, par souci du contradictoire et dans une logique d'équilibre.

Reste à savoir ce qu'il adviendra de toute cette affaire au terme de la première audience : les deux parties comparaîtront en effet devant la juridiction compétente qui ne se prononcera pas nécessairement sur le fond. Si elle marque le démarrage formel de la procédure devant le juge, on y vérifiera principalement la régularité de la procédure et organisera le déroulement de l'instruction de l’affaire – ainsi que le calendrier.

Lors de l'audience, on imagine aisément qu'en dénonçant une action sans fondement, l'éditeur visera la nullité de l'action en contrefaçon. De fait, la démarche de l'autrice génère une mauvaise publicité, tout en entretenant un doute quant à la bonne foi du romancier palois.

Des spéculations qui alimentent les discussions des usagers sur les réseaux sociaux, sans trop tenir compte de la présomption d'innocence.

