Livres en scène : la Bretagne lit à voix haute pour les enfants

L’objectif de Livres en scène est clair : proposer des rencontres sensibles et vivantes entre les enfants, les livres et ceux qui les font vivre. Lectures contées, lectures musicales, ateliers créatifs ou encore spectacles composent une programmation variée, conçue pour éveiller l’imaginaire.

Quatorze invités issus du monde du livre et du spectacle jeunesse : auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices et artistes seront présents pour animer ces rendez-vous : Thierry Cazals, Pauline Guillerm & Karen Fichelson, Benoît Broyart, Fabrice Mondejar, Adley, Agnès Ernoult, Elena Delecourt & Alice Thomas, Natalie Tual, Raphaële Frier & Richard Gérard et enfin Muriel Bloch & Pierre Tereygeol.

Cette initiative s’inscrit dans la mission que se donne la Fédération : soutenir la diffusion de la littérature jeunesse en lien direct avec les territoires et leurs acteurs culturels. En misant sur la proximité et la convivialité des cafés-librairies, Livres en scène entend faire du livre un objet vivant, partagé, et accessible à toutes et tous.

Retrouvez le programme ci-dessous :

Crédits illustration : Livres en scène

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com