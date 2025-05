Les lauréats du prix des lycéens et apprentis d’Auvergne-Rhône-Alpes

Organisé chaque année par la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec le soutien de la DRAC et d’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, le Prix littéraire des lycéens et apprentis s’appuie sur une conviction : donner aux jeunes les moyens d’aiguiser leur regard critique et de se confronter à la création littéraire contemporaine.

Cette édition 2025 a mobilisé près de 800 élèves, répartis dans une vingtaine de classes de lycées, CFA et établissements spécialisés. Deux prix ont été attribués : l’un pour un roman, l’autre pour une bande dessinée.

Quels critères de sélection ?

À l’issue de plusieurs mois de lectures, d’échanges, de rencontres avec les auteurs et de projets pédagogiques menés en classe, les élèves ont voté pour leurs ouvrages préférés parmi une sélection de quatre romans et quatre BD proposées par un comité de professionnels du livre et d’enseignants.

Les huit ouvrages proposés à la lecture sont choisis parmi des publications francophones récentes, parues depuis la rentrée littéraire précédente. Le comité veille à privilégier des voix peu exposées médiatiquement, pour faire découvrir des plumes. Un soin particulier est porté à la diversité des styles, des sujets et à la représentation d’auteurs ou d’éditeurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les écrivains sélectionnés s’engagent à participer à la tournée des rencontres scolaires et à être présents lors de la cérémonie de clôture qui se tient chaque année au mois de mai dans une grande ville de la région.

Peau Rouge : chronique d’une précarité silencieuse

Gyslain Ngueno devient le nouveau lauréat de la catégorie romans, avec son ouvrage Peau Rouge, publié aux éditions L’Oiseau Parleur. L’auteur plante son décor dans le début des années 2000. Mme Doumbey et ses deux enfants, Maéline et Benny vivent alors une existence précaire, et sont ballottés de chambres d’hôtel en logements provisoires.

Il succède à Gilles Marchand et son roman Le Soldat désaccordé, paru aux éditions Aux forges de Vulcain.

Isabelle Maroger, lauréate BD

Côté bande dessinée, c’est l’autrice Isabelle Maroger qui a remporté les faveurs du jury. Son ouvrage Lebensborn, édité chez Bayard Graphic', narre sa propre histoire. Alors qu’elle se promène avec son bébé, Isabelle Maroger est interpellée par une femme qui, admirant les traits blonds et les yeux clairs de l’enfant, lâche cette phrase glaçante : « Ça devient rare comme race. »

Ce moment, l’autrice le vit comme un choc. Car, derrière son apparence nordique se cache une histoire familiale longtemps tue : sa mère est née durant la Seconde Guerre mondiale dans un Lebensborn, l’une de ces maternités créées par le régime nazi pour faire naître des enfants répondant aux critères de « pureté aryenne ». En mêlant récit personnel et enquête historique, elle retrace dans ce roman graphique la trace de cette entreprise monstrueuse et ses répercussions.

Elle succède Mayana Itoiz et sa BD Léo en petits morceaux, édité chez Dargaud et récompensé l’édition précédente.

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com