Les docs de La Grande Librairie éclairent l'oeuvre et le siècle de Voltaire

Après avoir exploré les parcours de figures majeures de la littérature, France 5 et François Busnel poursuivent leur série documentaire Les docs de La Grande Librairie avec un nouvel opus dédié à Voltaire. Ce film propose de revenir sur la trajectoire exceptionnelle du philosophe des Lumières, à la fois écrivain, polémiste, poète et penseur engagé, dont l’influence perdure dans les débats contemporains.

Voltaire est partout : dans les noms de rues, les écoles, les manuels, et jusqu’aux slogans brandis pour défendre la liberté d’expression. À travers des œuvres comme Candide, Zadig ou L’Ingénu, il a construit une œuvre littéraire et politique d’une rare puissance, dénonçant le fanatisme, l’intolérance et l’arbitraire. « Moi, j’écris pour agir », affirmait-il. Une devise qui résume toute sa stratégie : se servir de l’écriture pour transformer le monde.

Le documentaire retrace cette vie longue et tourmentée, faite d’exils, de censures, de duels intellectuels et de retournements de fortune. Voltaire s’y impose comme un maître de la formule, alliant l’art du bon mot à une redoutable efficacité politique. Son combat contre l’injustice, notamment dans l’affaire Calas, lui vaut l’admiration de ses contemporains, sans lui épargner les attaques les plus virulentes. Derrière la légende, c’est aussi un homme complexe, stratège, capable de compromissions, qui se dessine.

Pour nourrir cette lecture plurielle du personnage, plusieurs intervenants apportent leur éclairage : la philosophe Élisabeth Badinter, l’écrivaine Chantal Thomas, l’historienne Cécile Berly, l’ethnopsychiatre Tobie Nathan, le professeur François Jacob (Université Jean Moulin Lyon 3) et le romancier Frédéric Lenormand. Leurs regards croisés permettent de redonner chair à un auteur trop souvent réduit à ses citations.

