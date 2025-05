Décrire les images, un casse-tête au service du livre accessible

Parmi les multiples étapes d’un projet éditorial, rédiger des descriptions d’images semble secondaire. Pourtant, cette étape touche au cœur de l’expérience de lecture. « Une image sans description, c’est comme une pièce dans le noir », résume Mylène Boyrie, designer UX/UI chez De Marque, et experte en accessibilité numérique.

On compte quelque 253 millions de personnes aveugles ou malvoyantes dans le monde : pour elles, l’absence de texte alternatif dans un livre numérique rend son contenu partiellement inaccessible. Mais ce besoin dépasse le seul cadre du handicap.

Une bonne description améliore la compréhension sur les petits écrans, dans des environnements bruyants, ou lors d’une lecture assistée. Un livre accessible est un livre mieux conçu : plus clair, mieux structuré, plus universel. « Un livre accessible est un livre mieux conçu. Plus clair, plus structuré. Même pour ceux qui n’ont pas de handicap ».

La description d’images, une stratégie éditoriale

« Quels mots pour décrire une image ? » Derrière cette question en apparence simple, se cache un vrai casse-tête éditorial. Qui, dans la chaîne du livre, est le mieux placé pour rédiger ces descriptions ? L’auteur, qui a imaginé l’image ? L’éditeur, garant de l’intention ? Le graphiste ? Le producteur numérique, souvent éloigné du sens initial ?

« En bout de chaîne, on ne sait pas toujours pourquoi une image a été choisie. Comment alors faire une description pertinente ? », souligne Mylène.

Pour elle, « une bonne description découle d’une compréhension fine du contenu, et d’un vrai dialogue entre les acteurs ». Elle insiste sur l’importance de ne pas sous-traiter trop hâtivement : sans expertise éditoriale, on risque l’erreur factuelle ou le contresens. « La description devrait être écrite par celui qui maîtrise le fond. L’auteur ou l’éditeur, idéalement ».

Le défi de la productivité

À la complexité intellectuelle s’ajoute la réalité logistique. Des descriptions s’échangent entre services via des tableurs, les validations se multiplient, et la tâche s’alourdit à mesure que l’image est complexe : cartes, schémas, frises, tableaux… Chaque cas exige un traitement spécifique, structuré, lisible.

Des guides comme les WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) ou le RGAA (Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité) encadrent ces pratiques : concision, neutralité, pertinence. Certaines maisons d’édition vont plus loin en élaborant des arbres de décision : l’image est-elle décorative ? narrative ? essentielle à la compréhension ?

Ce questionnement en amont permet de planifier les descriptions dès la conception, pour un gain de temps précieux. « L’objectif est de rester concis, précis, utile. Faire court, c’est la priorité. Trop de détails inutiles créent du bruit », rappelle Mylène. Exemple à l'appui (édition française dans une traduction de Yoko Lacour et Hélène Charrier).

Cantook Access, un outil pour l'édition

Face à ces défis, De Marque propose aujourd’hui un outil en ligne simple et puissant : Cantook Access. Conçu pour les professionnels, il facilite la description alternative des images dans les fichiers EPUB.

Accessible depuis la plateforme access.cantook.com après avoir créé gratuitement un compte, la plateforme propose un parcours intuitif en quatre étapes :

1. Import du fichier EPUB ;

2. Détection automatique des images ;

3. Édition et description ;

4. Export du fichier enrichi.

L’interface permet de visualiser toutes les images dans un tableau de bord clair. Les visuels purement décoratifs – comme les filets typographiques ou culs-de-lampe – peuvent être exclus d’un clic. Les autres, essentielles, peuvent être décrites manuellement ou à l’aide de suggestions générées par une intelligence artificielle spécialisée.

Cette IA, conforme à la Charte IA Responsable de De Marque (voir à cette adresse), ne conserve aucune donnée : la confidentialité reste garantie. L’éditeur peut ajuster les propositions, valider, et exporter en quelques secondes un EPUB pleinement accessible. Aucune donnée n’est conservée ou utilisée pour de l'entraînement.

Dernière étape : l’export. En quelques secondes, le fichier EPUB se retrouve enrichi de toutes les descriptions nécessaires à sa pleine accessibilité. Une opération rapide, efficace, sans friction.

Les retours ne se sont pas fait attendre. Plusieurs éditeurs de renom à l’international saluent déjà la simplicité de l’outil et les gains de productivité qu’il apporte. « Nous avons eu d’excellents retours d’éditeurs internationaux de premier plan, qui ont commencé à utiliser Cantook Access dès son lancement », assure Etienne Breault, Directeur Principal Ventes & Marketing.

« Notre outil répond à un vrai enjeu de simplicité et de productivité, et il va continuer de s’enrichir pour devenir une boîte à outils complète de mise en accessibilité des livres numériques, au-delà de la description des images. » La démonstration vidéo est à retrouver ci-dessous.

Les éditeurs curieux ou soucieux de rendre leurs ouvrages plus inclusifs peuvent dès maintenant ouvrir un compte et tester gratuitement le service. Une solution simple, performante, pensée pour les professionnels du livre.

