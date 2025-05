Le Prix Naissance d’une œuvre 2025 a été décerné à Laurent Seyer

Le prix littéraire Who’s Who 2025 a été attribué à Delphine Minoui pour son roman Badjens, publié au Seuil. La lauréate a été révélée, ce lundi 19 mai 2025, à l’occasion du dîner mensuel du Club Who’s Who. Créé à l’initiative de Franck Papazian, propriétaire du Who’s Who depuis 2023, et organisé par Pierre Conte, ce prix distingue chaque année une œuvre francophone mettant en lumière un parcours de vie remarquable, une réussite singulière ou un destin hors du commun. Il s’accompagne d’une dotation de 3000 euros, remise à la lauréate.