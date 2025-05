Cinq albums en lice pour le Prix BD Hors les Murs 2025

La sélection 2025 du Prix BD Hors les Murs

Jusqu’ici tout va bien de Nicolas Spitz, Éditions Rue de Sèvres

Le cas de David Zimmerman de Lucas Harari & Arthur Harari, Éditions Sarbacane

Ulysse & Cyrano de Antoine Cristau, Xavier Dorison & Stéphane Servain, Casterman

Les météores de Tommy Redolfi & JC Deveney, Éditions Delcourt

Le Nirvana est ici de Mickael Ross, Éditions du Seuil

Un jury de professionnels composé de coordonnateur.trices de l’action culturelle en milieu pénitentiaire, de responsables de l’enseignement et d’enseignants en milieu pénitentiaire, de personnels pénitentiaires et d’auxiliaires bibliothécaires détenus, s’est réuni autour de l’équipe culturelle de la ville de Darnétal le 24 février dernier pour établir cette sélection.

Elle se base sur les 12 albums « coups de cœur » des librairies Au grand nulle part (Rouen) et BD R’Art (Caen).

Organisé conjointement par la Ville de Darnétal et Normandie Livres et Lecture, le Prix BD Hors les Murs cherche à développer le goût de la lecture et à lutter contre l’illettrisme en milieu carcéral. Ainsi, l'album lauréat sera désigné par les détenus de 10 établissements pénitentiaires normands, qui sont invités à lire et à voter pour leur album préféré parmi la sélection.

En 2024, le Prix BD Hors les Murs avait récompensé Les fleurs aussi ont une saison, de Camille Anseaume et Cécile Porée, publié par les éditions Delcourt.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com