Couronné pour son œuvre, emprisonné pour ses mots : le paradoxe Boualem Sansal

Sur proposition du jury du Prix mondial Cino Del Duca, présidé par Monsieur Amin Maalouf, Secrétaire perpétuel de l’Académie française, le Comité de la Fondation Del Duca, présidé par Xavier Darcos, Chancelier de l’Institut de France, a attribué le Prix mondial 2025 à Boualem Sansal.

Créé en 1969 par Simone Del Duca, le Prix mondial distingue la carrière d’un auteur dont l’œuvre, qu’elle soit de nature littéraire ou scientifique, incarne un message d’humanisme contemporain. Il a déjà couronné de grands auteurs et autrices comme Léopold Sédar Senghor, Jorge Luis Borges ou Maryse Condé. L'an dernier c'est Yasmina Reza qui le recevait.

Le jury se compose de Amin Maalouf, Dominique Bona, Daniel Rondeau, Sylviane Agacinski, Michel Zink, Jean-Noël Robert, Bernard Meunier, Patrick Flandrin, Muriel Mayette-Holtz, Adrien Goetz, Rémi Brague, Pierre Brunel, Nicolas Baverez, Claudie Haigneré.

Ces derniers ont souligné un « romancier majeur de la scène francophone » : « Avec un courage rare et une plume d’une grande élégance, son œuvre traduit son engagement indéfectible envers notre langue commune et les valeurs qu’elle porte. »

Ce jeudi 15 mai, l'auteur a également reçu le prix Jiří Theiner au Salon du livre « Svět knihy » à Prague. Du nom du journaliste tchèque Jiří Theiner, exilé à Londres sous le régime communiste, ce prix est remis chaque année « à un écrivain qui est en butte aux oppressions et aux difficultés autour de la liberté d'expression ». Il était décerné l'an dernier à Elif Shafak, écrivaine turque en exil à Londres.

Boualem Sansal, écrivain sur le tard

Boualem Sansal, né en 1949 à Théniet El Had (Algérie), est ingénieur de formation et docteur en économie. Il a exercé successivement les fonctions d’enseignant universitaire, de chef d’entreprise puis de haut fonctionnaire. C’est à l’âge de 50 ans qu’il entame une carrière littéraire, mue par une volonté de décrypter l’impasse politique, sociale et économique de son pays natal.

Son premier roman, Le Serment des barbares (Gallimard, 1999), est une critique de la faillite de l’État algérien. En 2003, toujours chez Gallimard, la publication de Dis-moi le paradis, son troisième roman, couplée à ses prises de position publiques contre le régime, entraîne son éviction du ministère de l’Industrie, où il occupait le poste de directeur général.

Il réagit à cette exclusion par un texte bref et incisif, Poste restante : Alger (Gallimard, 2006), lettre ouverte à ses compatriotes, censurée et interdite de diffusion en Algérie. Avec Le Village de l’Allemand (Gallimard, 2008), Boualem Sansal établit un parallèle entre les massacres de la guerre civile algérienne et les crimes de la Seconde Guerre mondiale. Récompensé par le Grand Prix RTL-Lire, ce livre vaudra aussi à son auteur le Prix de la paix des libraires allemands en 2011.

L’islamisme, thème central dans sa réflexion, est au cœur de son essai Gouverner au nom d’Allah (Gallimard, 2013), sous-titré « Islamisation et soif de pouvoir dans le monde arabe ». Avec 2084 : la fin du monde (Gallimard, 2015), couronné par le Grand Prix du roman de l’Académie française, Boualem Sansal garde son thème de prédilection. « Dans cette dystopie, il rend hommage à Orwell tout en brocardant les dérives totalitaires d’un radicalisme religieux menaçant les démocraties », explique le communiqué du Prix mondial.

Depuis son arrestation, l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal est devenu une figure emblématique de la défense de la liberté d’expression. Son cas suscite une mobilisation croissante au sein des milieux culturels et politiques francophones. La remise de ce prix en est une nouvelle manifestation.

Poursuivi en Algérie pour des chefs d’accusation tels que l'« atteinte à l’unité nationale », « outrage à corps constitué », « pratiques de nature à nuire à l’économie nationale », détention de contenus jugés menaçants pour « la sécurité et la stabilité du pays » et « intelligence avec l’ennemi », Boualem Sansal a été condamné le 27 mars dernier par le tribunal correctionnel de Dar El Beida, à cinq années de prison ferme, assorties d’une amende de 500.000 dinars (environ 3500 euros).

Il a depuis interjeté appel de cette décision. L'AFP nous apprenait ce 20 mai que la date de son audience avait été reportée au 24 juin, « à la demande de l’intéressé pour lui permettre de constituer sa défense », selon les déclarations du bâtonnier d’Alger, Mohamed Baghdadi.

Photographie : Boualem Sansal, en 2018 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com