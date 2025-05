Doom Breaker, la référence de Dark fantasy dans un shōnen que l'on s'arrache

Le récit suit Zéphyr, dernier survivant de l’humanité, vaincu par les forces démoniaques. Ressuscité par les dieux et renvoyé dix ans en arrière, il entame une quête de puissance et de revanche, déterminé à changer le cours du destin. Doom Breaker se distingue par son rythme soutenu, ses scènes d’action spectaculaires et une esthétique colorée au service de l’émotion. Il est également salué pour son intensité narrative et sa qualité graphique remarquable.

Dès les premiers chapitres, l'histoire de Zéphyr, dernier humain survivant, propulsé dix ans en arrière par les dieux après sa défaite contre le démon Tartarus, captive par son rythme soutenu et ses rebondissements constants. Chaque épisode maintient une tension élevée, plongeant le lecteur dans un univers où la guerre divine et la survie brutale se côtoient.

Le style artistique de Doom Breaker est particulièrement notable. Les illustrations dynamiques et expressives donnent vie aux scènes d'action, avec des angles audacieux et des impacts puissants. La colorisation joue un rôle essentiel, utilisant des palettes flamboyantes pour accentuer les ambiances : la chaleur des batailles, la froideur des trahisons ou encore les éclats de lumière dans l'obscurité.

En France, le titre s’est rapidement hissé parmi les plus populaires de la plateforme Webtoon avec plus de 15 millions de lectures. L’arrivée de Doom Breaker en version papier marque une nouvelle étape dans la reconnaissance du webtoon comme forme éditoriale à part entière.

Publié depuis 2021 sur la plateforme coréenne Naver Webtoon, Doom Breaker (투신전생기) s’inscrit dans la lignée des webtoons à succès mêlant vengeance, action et fantasy sombre. Imaginé par Blue-Deep, le récit puise dans les codes épiques de la mythologie et du shōnen tout en les transposant dans un univers numérique rythmé par des formats verticaux et une colorisation percutante.

Vous en reprendrez bien un petit morceau en anime ?

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com