L'Union européenne veut soigner ses bibliothèques

L'Union européenne serait-elle trop éloignée des bibliothèques publiques de ses différents pays membres ? Le projet TELL - Bibliothèques éducatives trans-européennes, intégré au programme Erasmus +, cherche en tout cas à inscrire la politique commune en matière de bibliothèques et d'accès à la culture dans des réseaux d'experts, au niveau national.

Ceux-ci deviendraient ainsi les ambassadeurs de la législation et de la politique régissant les bibliothèques en Europe, toutes deux définies par la recommandation du Comité des Ministres d'avril 2023.

Encadrer et financer

Au sein de ce texte adressé aux États membres, le Comité des Ministres rappelle les grandes missions des bibliothèques, en premier lieu le « libre accès à l’information », mais aussi leur statut d'« institutions inclusives » et certains principes incontournables, comme « le développement des collections », « l’accès à un contenu numérique » ou la « promotion de la participation démocratique ».

Il souligne également le rôle joué par les établissements « dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies » et leur nécessaire intégration « dans les politiques culturelles et éducatives nationales ». Celle-ci suppose un financement qui relève « essentiellement de la responsabilité des pouvoirs publics » ainsi qu'une « formation aux métiers liés aux bibliothèques ».

À ce titre, précisons que TELL comprend un volet dédié à la formation professionnelle, qu'elle soit initiale, avec certaines compétences de base, ou continue, par le développement de savoirs et de pratiques adaptés aux nouveaux environnements de la culture et de l'information.

En somme, des fondamentaux pour la bonne santé des bibliothèques, qu'il s'agirait de promouvoir dans chacun des pays membres. Les réseaux d'experts permettraient par ailleurs de faire connaitre les opportunités de financement européennes, via les fonds structurels et d’investissement européens (FESI).

Un projet trans-européen

TELL réunit pour l'instant 8 institutions, dont la Bibliothèque publique d’information pour la France, qui représentent 7 pays différents. Ces partenaires serviront de relais pour porter et faire connaitre le projet auprès des professionnels, à travers l'Union européenne.

D'ici au 31 octobre 2026, TELL devrait avoir mis sur pied les réseaux d'experts, mais aussi rédigé un Guide pratique à destination des bibliothèques, fondé sur la recommandation du Comité des Ministres et développé une planification stratégique pour la bonne utilisation des fonds structurels et d’investissement européens (FESI) sur la période 2028-2035.

En effet, d'après une étude pilote menée en Estonie, Italie et Pologne, ces fonds resteraient sous-exploités dans le financement des bibliothèques et le développement de nouvelles initiatives. « La gestion décentralisée des fonds, souvent au niveau régional, complique l’accès aux financements », remarque la Bibliothèque publique d'information, qui a participé à l'étude. « De plus, les bibliothécaires manquent d’information et de formation sur ces opportunités. »

Pour améliorer la situation et l'utilisation de ces sommes pour les bibliothèques, le rapport recommandait notamment de faire figurer les établissements de lecture publique dans les accords de partenariat entre les États membres et la Commission européenne, afin de rendre plus concret leur accès aux FESI.

La Bpi a récemment ouvert un questionnaire adressé aux professionnels du secteur, pour la construction du Guide pratique, centré sur les quatre grandes priorités exposées par la recommandation. Il est accessible sur cette page.

