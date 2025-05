Glénat acquiert 33 % d’ONO, leader français du webtoon

Dans un contexte de croissance rapide de la lecture digitale à l’échelle mondiale, ce rapprochement s’inscrit dans une dynamique portée par l’essor du webtoon, qui séduit un public toujours plus large en France. Au Japon, le numérique représente déjà 70 % des ventes de manga, preuve de l’évolution profonde des usages de lecture.

Ce partenariat permettra à ONO d’enrichir son catalogue avec des séries issues du catalogue Glénat, tout en développant de nouvelles créations originales dans le format webtoon, portées par des auteurs européens.

Dans un contexte marqué par la recrudescence du piratage et la multiplication des sites illégaux, les deux groupes affirment par ailleurs leur volonté de renforcer leurs efforts dans la lutte pour l’affirmation d’une offre légale.

Julien Papelier, Directeur général de Média-Participations, est formel : « Deux ans après le lancement d’ONO, face à la forte concurrence de nouvelles plateformes internationales et des offres pirates, notre conviction et nos ambitions se renforcent : les acteurs européens doivent préempter ce marché. »

Et d'ajouter : « C’est pourquoi nous proposons une plateforme digitale locale toujours plus riche et complète pour les lectrices et les lecteurs, avec des séries webtoon et des e-mangas du monde entier. Nous sommes ravis de pouvoir désormais compter sur l’expertise et le catalogue du Groupe Glénat, complémentaires à ceux de Média-Participations, dans cette grande aventure digitale. »

Marion Glénat, Présidente du Groupe Glénat, souligne pour sa part l’importance d’un tel partenariat : « Nous rejoignons la plateforme ONO pour participer au renforcement et à l’enrichissement d’une offre de lecture digitale légale sur le webtoon et le manga, et accompagner les nouveaux usages de lecture en ligne. La force des séries manga de notre catalogue ainsi que les séries de webtoon en cours de création viendront compléter le catalogue existant d’ONO et permettront des opportunités de croissance significatives pour la plateforme. »

Dirigée par Pauline Mouroux, ONO est la plateforme de lecture numérique lancée en mars 2023 par Média-Participations. Elle propose plus de 400 séries de webtoon et de manga aux lecteurs francophones et revendique près de 1 million de téléchargements depuis son lancement. Grâce à cette croissance soutenue, ONO s’est imposée comme la plateforme locale leader du marché français.

Forte d’un catalogue de plus en plus étoffé en webtoons et mangas, la plateforme ONO poursuit son développement avec une ambition affirmée : étendre sa présence, aussi bien sur le territoire français qu’en Afrique francophone. Une dynamique illustrée récemment par le lancement de l’application en Côte d’Ivoire.

Crédits photo : Ono

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com