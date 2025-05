Une BD sur Jesse Owens remporte le Prix Bulles de Sport 2025

Chaque 1er mai depuis 2019, le Prix Bulles de Sport récompense une bande dessinée consacrée au sport. Pour cette édition 2025, le jury a salué Jesse Owens — Des miles et des miles, album signé Gradimir Smudja, traduit par Hélène Dauniol-Remaud et publié chez Futuropolis.

Le dessinateur serbe y retrace le parcours hors norme de l’athlète américain, quadruple médaillé d’or aux Jeux olympiques de Berlin en 1936. De son vrai nom James Cleveland Owens, il est considéré comme le premier sportif noir de renommée internationale, et comme le meilleur sprinteur de l’entre-deux-guerres.

On retient souvent que Hitler a refusé de lui serrer la main. Mais l’athlète précisait lui-même : « C’est le président Roosevelt qui m’a snobé. Il ne m’a même pas envoyé un télégramme. À mon retour aux États-Unis, je ne pouvais pas m’asseoir à l’avant des autobus, je devais m’asseoir à l’arrière, je ne pouvais pas vivre là où je le voulais ». C’est cette facette du sportif que l’auteur met en avant, avec humour.

Un ouvrage qui fait dialoguer la narration graphique avec l’histoire du sport et ses dimensions sociales et politiques, à l’image du prix. Pour sélectionner cette BD, un jury de neuf passionnés s’est réuni : femmes et hommes de tous horizons professionnels et géographiques. Ils privilégient les one-shots et les séries courtes, publiés entre avril de l’année précédente et mars de l’année en cours.

Un podium aux récits engagés

Le podium 2025 s’illustre par la diversité des approches narratives. À la deuxième place, on retrouve Le Dernier debout de Youssef Daoudi et Adrian Matejka (trad. Sidonie Van den Dries, Futuropolis), consacré au boxeur Muhammad Ali. La troisième place revient à Arrêt de jeu – Journal d’un footballeur mal dans ses pompes de Maxime Schertenleib (La Boîte à bulles), plongée introspective dans le quotidien d’un joueur en crise.

L’an dernier, le prix avait couronné Protocole commotion de Mademoiselle Caroline (Delcourt), un album engagé sur les risques du sport professionnel et la gestion des blessures invisibles.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com