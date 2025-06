He Jiahong dissèque la machine judiciaire

À la croisée du roman judiciaire et du récit d’initiation à la finance, Crimes et délits à la Bourse de Pékin suit maître Hong, avocat formé aux États-Unis, chargé de défendre un jeune spéculateur accusé d’escroquerie. L’affaire, qui aurait pu se résumer à une chute boursière mal anticipée, révèle peu à peu les failles d’un système où l’économie, la loi et les affects s’entrelacent.

Le texte s’ouvre sur une scène nocturne presque cinématographique. Xia Zhe, silhouette solitaire dans une Pékin pluvieuse, attend un rendez-vous qui tourne à l’arrestation. L’atmosphère évoque davantage une traque qu’un simple contrôle judiciaire. Très vite, He Jiahong substitue à l’action spectaculaire une mécanique narrative plus feutrée : celle de la déduction.

Son héros, maître Hong, n’est ni un héros musclé ni un marginal romantique, mais un juriste méthodique, logique, à cheval sur les détails. Cette posture presque désuète trouve un contrepoint dans la figure vive et parfois frondeuse de son assistante, Song Jia.

Le roman vaut moins pour le suspense, somme toute modéré, que pour sa manière de rendre palpables les tensions de la société chinoise des années 1990. À travers les conversations entre clients, fonctionnaires ou témoins, He Jiahong capture un moment de bascule : celui d’un pays qui découvre les lois du marché… et ses pièges.

L’obsession du gain rapide, les malversations couvertes par des réseaux informels et le flou juridique autour des délits financiers composent un tableau inquiétant. L’auteur excelle à rendre les microdétails d’un fonctionnement opaque où les petits investisseurs ne sont que les pions d’un jeu dont les règles leur échappent.

La narration procède souvent par digressions, récits enchâssés, retours en arrière et souvenirs d’exil politique, ce qui donne au texte une densité appréciable. La critique implicite du système se fait par la mise en scène de contradictions : entre droit et pouvoir, entre façade républicaine et pratiques clientélistes.

L’intrigue judiciaire, prétexte à l’exploration d’un tissu social complexe, permet aussi de sonder les blessures d’une génération sacrifiée, celle des jeunes instruits envoyés à la campagne pendant la Révolution culturelle.

Ne vous laissez pas berner par ce qui semblerait un simple polar exotique. C’est un roman de procédure, un roman politique et, par endroits, un roman mélancolique sur la faillite des idéaux dans une Chine qui avance trop vite. Il pose une question troublante : qui juge qui, dans un pays où les repères vacillent ?

Par Charles Critik

